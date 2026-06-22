https://news.day.az/azerinews/1843149.html Bu həftə 4 gün işləyəcəyik - ŞAD XƏBƏR Azərbaycanda bu həftə 4 gün iş olacaq. Day.Az xəbər verir ki, buna səbəb 26 İyun - Silahlı Qüvvələr Gününün cümə gününə təsadüf etməsidir. Silahlı Qüvvələr Günü qeyri-iş günü hesab edilir. Bundan əlavə, iyunun 27-28-i şənbə-bazar günlədir. Beləliklə, bu həftə 26, 27 və 28 iyun tarixlərini əhatə edən 3 günlük istirahət olacaq.
Bu həftə 4 gün işləyəcəyik - ŞAD XƏBƏR
Azərbaycanda bu həftə 4 gün iş olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, buna səbəb 26 İyun - Silahlı Qüvvələr Gününün cümə gününə təsadüf etməsidir.
Silahlı Qüvvələr Günü qeyri-iş günü hesab edilir. Bundan əlavə, iyunun 27-28-i şənbə-bazar günlədir.
Beləliklə, bu həftə 26, 27 və 28 iyun tarixlərini əhatə edən 3 günlük istirahət olacaq.
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