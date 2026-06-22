Bu həftə 4 gün işləyəcəyik

Azərbaycanda bu həftə 4 gün iş olacaq.

Day.Az xəbər verir ki, buna səbəb 26 İyun - Silahlı Qüvvələr Gününün cümə gününə təsadüf etməsidir.

Silahlı Qüvvələr Günü qeyri-iş günü hesab edilir. Bundan əlavə, iyunun 27-28-i şənbə-bazar günlədir.

Beləliklə, bu həftə 26, 27 və 28 iyun tarixlərini əhatə edən 3 günlük istirahət olacaq.