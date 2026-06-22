https://news.day.az/azerinews/1843183.html İmtahanın nəticələri bu tarixdə elan olunacaq İyunun 21-də keçirilən Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə imtahan materiallarının emalı aparılır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən Day.Az-a verilən xəbərə görə, yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 10 gündən sonra elan olunması nəzərdə tutulur.
İmtahanın nəticələri bu tarixdə elan olunacaq
İyunun 21-də keçirilən Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə imtahan materiallarının emalı aparılır.
Dövlət İmtahan Mərkəzindən Day.Az-a verilən xəbərə görə, yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 10 gündən sonra elan olunması nəzərdə tutulur.
İmtahanlarda istifadə edilmiş qapalı və kodlaşdırma tələb edən açıq tipli test tapşırıqlarının doğru cavab etalonları ilə buradan tanış olmaq mümkündür.
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