https://news.day.az/azerinews/1843212.html Prezident İlham Əliyev və Prezident Sərdar Berdiməhəmmədov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO İyunun 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən əbər verir. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev və Prezident Sərdar Berdiməhəmmədov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO
İyunun 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən əbər verir.
Xəbər yenilənəcək
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре