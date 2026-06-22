Prezident İlham Əliyev və Prezident Sərdar Berdiməhəmmədov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

İyunun 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən əbər verir. 

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