https://news.day.az/azerinews/1846101.html Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalı təqdim etdi - VİDEO Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb. Day.Az həmin videoçarxı təqdim edir:
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalı təqdim etdi - VİDEO
Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
Day.Az həmin videoçarxı təqdim edir:
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