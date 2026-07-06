https://news.day.az/azerinews/1846216.html Rayonlarda yağış yağır, şimşək çaxır Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir şimşək çaxır, yağış yağır. Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin iyulun 6-sı saat 11:00-a olan məlumatına əsasən yağıntılar ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli leysan xarakterlidir.
Rayonlarda yağış yağır, şimşək çaxır
Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir şimşək çaxır, yağış yağır.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin iyulun 6-sı saat 11:00-a olan məlumatına əsasən yağıntılar ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli leysan xarakterlidir.
Düşən yağıntının miqdarı Xızıda 20, Xaltanda 18, Lerikdə 15, Şuşa, Şahdağda 4, Kəlbəcər, Füzulidə 2, Şərur, Şahbuz, Ordubad, Daşkəsən, Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Qusar, Tərtər, Yardımlı, Astara, Ağdam, Zəngilan, Laçın, Qubadlı, Xankəndi, Xocalıda 1 mm-dir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре