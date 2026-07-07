https://news.day.az/azerinews/1846403.html Çində təbii fəlakət - 11 ölü, 330-dan çox yaralı Çinin Hubey əyalətində leysanla müşahidə olunan supertayfun nəticəsində azı 11 nəfər ölüb, 1 nəfər isə itkin düşüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, bazar ertəsi saat 19:00-dan 23:00-dək Huanqşi, Huanqan, Ecou və Syannin şəhərlərində ildırım və güclü külək müşahidə olunub.
Çində təbii fəlakət - 11 ölü, 330-dan çox yaralı
Çinin Hubey əyalətində leysanla müşahidə olunan supertayfun nəticəsində azı 11 nəfər ölüb, 1 nəfər isə itkin düşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, bazar ertəsi saat 19:00-dan 23:00-dək Huanqşi, Huanqan, Ecou və Syannin şəhərlərində ildırım və güclü külək müşahidə olunub.
İki qəsəbədə küləyin sürəti 13-cü dərəcəyə çatıb. Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına əsasən, bəzi ərazilərdə tornado da qeydə alınıb.
Bildirilib ki, ekstremal hava şəraiti nəticəsində 22 bina tamamilə dağılıb, daha 4 855 bina zədələnib, 331 nəfər isə xəsarət alıb.
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