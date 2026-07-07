https://news.day.az/azerinews/1846428.html İyul ayı üzrə pensiyalar bu tarixdə veriləcək Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların veriləcəyi tarix məlum olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyalar iyul ayının 14-də veriləcək. Bölgələr üzrə pensiyaların dəqiq hansı tarixdə veriləcəyi ilə bağlı isə hələki dəqiq məlumat yoxdur.
İyul ayı üzrə pensiyalar bu tarixdə veriləcək
Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların veriləcəyi tarix məlum olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyalar iyul ayının 14-də veriləcək.
Bölgələr üzrə pensiyaların dəqiq hansı tarixdə veriləcəyi ilə bağlı isə hələki dəqiq məlumat yoxdur.
Qeyd edək ki, ötən ay Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyalar iyunun ayının 12-də ödənilmişdi.
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