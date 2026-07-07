Lənkəranda illərdir həllini tapmayan yol problemi: Taksi belə gəlmir
Lənkəranın Kərgəlan və Ləş kəndlərini birləşdirən avtomobil yolunun bərbad vəziyyəti illərdir sakinləri narahat edir. Kənd sakinləri bununla bağlı dəfələrlə müraciət etsələr də problem hələ də öz həllini tapmayıb.
Day.Az xəbər verir ki, yolların bu vəziyyətdə olması sürücülərin avtomobilərinə görə əlavə xərcə düşməsinə səbəb olur:
"Yağış yağanda vəziyyət daha betər olur. Taksi vururuq bu yollara gəlmir. Bir sözlə yol dağılmış vəziyyətdədir".
Məsələ ilə bağlı Lənkəran İcra Hakimiyyətindən bildirildi ki, bir neçə yaşayış məntəqəsi, o cümlədən həmin yol 2024-cü il verilən müvafiq sərəncama əsasən əsaslı təmir nəzərdə tutulub:
"Yolun asfaltlanması planlı şəkildə nəzərdə tutulub".
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