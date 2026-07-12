ABŞ senatoru Lindsi Qrem vəfat edib

ABŞ senatoru Lindsi Qrem 70 yaşında vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə senatorun ofisi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, siyasətçi qəfil baş vermiş və qısa müddət davam edən xəstəlik nəticəsində dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Lindsi Qrem Ukraynaya hərbi yardımın genişləndirilməsini və Rusiyaya qarşı təzyiqin artırılmasını dəstəkləyirdi.