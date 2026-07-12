https://news.day.az/azerinews/1847396.html ABŞ senatoru Lindsi Qrem vəfat edib ABŞ senatoru Lindsi Qrem 70 yaşında vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə senatorun ofisi məlumat yayıb. Bildirilib ki, siyasətçi qəfil baş vermiş və qısa müddət davam edən xəstəlik nəticəsində dünyasını dəyişib.
ABŞ senatoru Lindsi Qrem vəfat edib
ABŞ senatoru Lindsi Qrem 70 yaşında vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə senatorun ofisi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, siyasətçi qəfil baş vermiş və qısa müddət davam edən xəstəlik nəticəsində dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, Lindsi Qrem Ukraynaya hərbi yardımın genişləndirilməsini və Rusiyaya qarşı təzyiqin artırılmasını dəstəkləyirdi.
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