https://news.day.az/azerinews/1847444.html "Kəpəz" növbəti transferini reallaşdırıb "Kəpəz" növbəti transferini reallaşdırıb. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, "Karvan-Yevlax" və "Araz-Naxçıvan"da kapitan sarğısını daşımış Vadim Abdullayev bu dəfə "Kəpəz"lə anlaşıb. O, növbəti mövsüm Gəncə klubunun formasını geyinəcək. Tərəflər bir illik müqavilə imzalayıb.
"Kəpəz" növbəti transferini reallaşdırıb
"Kəpəz" növbəti transferini reallaşdırıb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, "Karvan-Yevlax" və "Araz-Naxçıvan"da kapitan sarğısını daşımış Vadim Abdullayev bu dəfə "Kəpəz"lə anlaşıb.
O, növbəti mövsüm Gəncə klubunun formasını geyinəcək. Tərəflər bir illik müqavilə imzalayıb.
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