"Kəpəz" növbəti transferini reallaşdırıb

"Kəpəz" növbəti transferini reallaşdırıb.

Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, "Karvan-Yevlax" və "Araz-Naxçıvan"da kapitan sarğısını daşımış Vadim Abdullayev bu dəfə "Kəpəz"lə anlaşıb.

O, növbəti mövsüm Gəncə klubunun formasını geyinəcək. Tərəflər bir illik müqavilə imzalayıb.