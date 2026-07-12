İtaliyanın Pistoya şəhərində 5-ci “European Gym for Life Challenge” festivalı keçirilib - FOTO
İtaliyanın Pistoya şəhərində "Gimnastika hamı üçün" növü üzrə 5-ci "European Gym for Life Challenge" festivalı keçirilib.
Festivalda 21 ölkədən 4000-ə yaxın gimnast iştirak edib. Ölkəmizi təmsil edən "Flame" komandası 74 komanda arasında uğurla çıxış edərək qızıl medala layiq görülüb. Komandamız kiçik komandalar kateqoriyasında təqdim etdiyi kompozisiya ilə həm tamaşaçıların, həm də münsiflər heyətinin rəğbətini qazanıb. Qaliblərin mükafatlandırma mərasimində Avropa Gimnastikasının prezidenti Fərid Qayıbov iştirak edib.
İyulun 12-16-da isə "Gimnastika hamı üçün" növü üzrə "EUROGYM 2026" festivalı keçirilir. İki ildən bir təşkil olunan festival bu dəfə 25 ölkədən 5000-ə yaxın iştirakçını bir araya gətirir. Kütləviliyi və rəngarəng proqramı ilə seçilən "EUROGYM" müxtəlif yaş qruplarından olan gimnastlara öz bacarıqlarını nümayiş etdirmək, təcrübə mübadiləsi aparmaq və beynəlxalq dostluq əlaqələrini möhkəmləndirmək üçün unikal imkan yaradır. Festivalın əsas məqsədi sağlam həyat tərzini və "Gimnastika hamı üçün" fəlsəfəsini təşviq etməklə yanaşı, idman vasitəsilə müxtəlif ölkələrin nümayəndələrini bir araya gətirməkdir.
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