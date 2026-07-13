Güləş millimiz Avropa çempionatında tarixi uğura imza atıb
Azərbaycanın sərbəst güləş üzrə U20 millisi Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyedə keçirilən Avropa çempionatında tarixi uğura imza atıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, yığmamız qitə birinciliyində iki qızıl, iki gümüş və dörd bürünc medal qazanıb.
Millimiz 170 xal toplayaraq komanda hesabında Rusiyadan (194 xal) sonra ikinci yeri tutub. Ermənistan isə 118 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Azərbaycan yığması bu nəticə ilə iki rekordu yeniləyib. Gənclərdən ibarət komandamız qazandığı medalların sayına və topladığı xala görə tarixinin ən yaxşı nəticəsinə imza atıb.
Böyük məşqçi Əşrəf Əliyev, məşqçilər Rövşən Hacıyev, Nazim Əlicanov və Əsgərxan Novruzovun rəhbərliyi altında Hacı Kərimov (70 kq) və Yusif Dursunov (125 kq) qızıl medal qazanıblar.
Camal Abbasov (61 kq) və Nurlan Ağazadə (74 kq) gümüş, Muhəmməd İsmayılov (57 kq), Bəşir Verdiyev (65 kq), Məhəmməd Abbaszadə (86 kq) və Fərhad Süleymanlı (97 kq) isə bürünc medala sahib çıxıblar.
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