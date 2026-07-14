https://news.day.az/azerinews/1847840.html Tramp xalqa müraciət edəcək ABŞ Prezidenti Donald Tramp 16 iyulda xalqa müraciət edəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalı məlumat yayıb. Məlumata görə, televiziya vasitəsilə yayımlanacaq müraciətdə dövlət başçısı müxtəlif mövzulara, o cümlədən ABŞ-İran münaqişəsinə toxunacaq.
Tramp xalqa müraciət edəcək
ABŞ Prezidenti Donald Tramp 16 iyulda xalqa müraciət edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalı məlumat yayıb.
Məlumata görə, televiziya vasitəsilə yayımlanacaq müraciətdə dövlət başçısı müxtəlif mövzulara, o cümlədən ABŞ-İran münaqişəsinə toxunacaq.
Belə ki, ABŞ liderinin müşavirləri sırasından olan mənbənin sözlərinə görə, Tramp həmçinin ABŞ-də keçiriləcək seçkilərdən bəhs edəcək, Tehrana qarşı hərbi əməliyyatlar barədə son məlumatları təqdim edəcək, həmçinin vacib hesab etdiyi digər məsələlərə də münasibət bildirəcək.
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