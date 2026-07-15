https://news.day.az/azerinews/1848074.html Aylıq sosial müavinət və təqaüd alanların sayı açıqlandı 2026-cı ilin iyun ayında aylıq sosial müavinət və təqaüd alanların sayı 881 295 nəfər olub. Bu barədə Day.Az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Bildirilib ki, onların 476 224 nəfərini aylıq sosial müavinət, 405 071 nəfərini isə təqaüd alanlar təşkil edib.
Aylıq sosial müavinət və təqaüd alanların sayı açıqlandı
2026-cı ilin iyun ayında aylıq sosial müavinət və təqaüd alanların sayı 881 295 nəfər olub.
Bu barədə Day.Az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, onların 476 224 nəfərini aylıq sosial müavinət, 405 071 nəfərini isə təqaüd alanlar təşkil edib.
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