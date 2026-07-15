https://news.day.az/azerinews/1848318.html ABŞ İrana qarşı növbəti zərbələr dalğasına başlayıb ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İrana qarşı ikinci zərbələr dalğasına başladığını açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında məlumat yayılıb.
ABŞ İrana qarşı növbəti zərbələr dalğasına başlayıb
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İrana qarşı ikinci zərbələr dalğasına başladığını açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında məlumat yayılıb.
CENTCOM-un yaydığı məlumata görə, zərbələr Hörmüz boğazından sərbəst keçən gəmilərə təhlükə yaratdığı iddia olunan İranın hərbi imkanlarına qarşı yönəlib.
Qeyd olunub ki, əməliyyat beynəlxalq ticarət üçün həyati əhəmiyyət daşıyan Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi daşıyır.
CENTCOM vurğulayıb ki, ABŞ hərbçiləri əməliyyatları Ali Baş Komandanın göstərişi əsasında həyata keçirir.
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