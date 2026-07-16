Kredit faizləri azaldıla BİLƏRMİ? - Ekspert AÇIQLADI
Regionlarda kredit faizlərinin azaldılması ilə bağlı iddialar geniş müzakirələrə səbəb olub.
Day.Az-a açıqlamasında bank eksperti Emin Kərimov deyib ki, regionlarda iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi üçün biznes sahəsinə xüsusi imtiyazların və güzəştli kreditlərin verilməsi daha məqsədəuyğun addım olar.
O, qeyd edib ki, xüsusilə sahibkarlığın, aqrar biznesin və fermer təsərrüfatlarının inkişafını stimullaşdırmaq məqsədilə daha aşağı faizli, uzunmüddətli və dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılan kreditlərin əlçatanlığının artırılması həm iqtisadi fəallığın yüksəlməsinə, həm də kənd əhalisinin məşğulluğunun təmin olunmasına mühüm töhfə verə bilər.
"Belə maliyyə dəstəyi regionlarda biznes mühitini daha cəlbedici edər, yeni investisiyaların cəlb olunmasına və yerli iqtisadiyyatın güclənməsinə şərait yaradar.
Xüsusilə kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətləri - əkinçilik, heyvandarlıq, maldarlıq, qoyunçuluq və digər sahələr üzrə fəaliyyət göstərən təsərrüfatlara verilən güzəştli kreditlərin həcminin artırılması istehsalın genişlənməsinə və yeni biznes subyektlərinin yaranmasına təkan verər.
Bununla yanaşı, istehsal və xidmət sahələrinin yaradılması üçün nəzərdə tutulan biznes, aqro və mikro kreditlərin genişləndirilməsi regionlarda daha çox iş yerlərinin açılmasına, iri biznes strukturlarının formalaşmasına və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına stimul yaradar. Nəticədə regionların iqtisadi potensialı daha səmərəli şəkildə reallaşdırılar," - deyə o bildirib.
Ekspert əlavə edib ki, hazırda regionlardan iri şəhərlərə müşahidə olunan intensiv miqrasiya kəndlərdə əhalinin azalmasına və məşğulluq imkanlarının məhdudlaşmasına səbəb olur:
"Güzəştli kredit mexanizmlərinin genişləndirilməsi isə insanların doğma bölgələrində qalaraq öz təsərrüfatlarını qurmasına, yeni istehsal və xidmət sahələri yaratmasına imkan verər. Bu, həm urbanizasiyanın təsirlərinin müəyyən qədər qarşısının alınmasına, həm də regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsinə xidmət edər", - deyə o yekunlaşdırıb.
Nəsimi Ələsgərli
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