https://news.day.az/azerinews/1848919.html İran Küveytdəki ABŞ bazalarına hücum edib İran, şəhərlərinə endirilən zərbələrə cavab olaraq Küveytdəki ABŞ bazalarına hücum edib. Bu barədə "Mehr" xəbər agentliyi silahlı qüvvələrə istinadən məlumat yayıb.

İran Küveytdəki ABŞ bazalarına hücum edib

Azərbaycanca, 19 июля 2026 09:00 (UTC +04:00) 264
İran Küveytdəki ABŞ bazalarına hücum edib

İran, şəhərlərinə endirilən zərbələrə cavab olaraq Küveytdəki ABŞ bazalarına hücum edib.

Bu barədə "Mehr" xəbər agentliyi silahlı qüvvələrə istinadən məlumat yayıb.

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