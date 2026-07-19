https://news.day.az/azerinews/1848919.html İran Küveytdəki ABŞ bazalarına hücum edib İran, şəhərlərinə endirilən zərbələrə cavab olaraq Küveytdəki ABŞ bazalarına hücum edib. Bu barədə "Mehr" xəbər agentliyi silahlı qüvvələrə istinadən məlumat yayıb.
İran Küveytdəki ABŞ bazalarına hücum edib
İran, şəhərlərinə endirilən zərbələrə cavab olaraq Küveytdəki ABŞ bazalarına hücum edib.
Bu barədə "Mehr" xəbər agentliyi silahlı qüvvələrə istinadən məlumat yayıb.
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