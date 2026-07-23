https://news.day.az/azerinews/1849745.html Xaçmazda dənizdə batan 18 yaşlı gəncin meyiti tapıldı Xaçmaz rayonunda dənizdə batan gəncin meyiti tapılıb. Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, Seyidli kəndinin ərazisində dənizdə batan 2008-ci il təvəllüdlü A.X.nin meyiti sudan çıxarılıb. Qeyd edək ki, gənc iyulun 21-də rayonun Nabran kəndində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Xaçmazda dənizdə batan 18 yaşlı gəncin meyiti tapıldı
Xaçmaz rayonunda dənizdə batan gəncin meyiti tapılıb.
Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, Seyidli kəndinin ərazisində dənizdə batan 2008-ci il təvəllüdlü A.X.nin meyiti sudan çıxarılıb.
Qeyd edək ki, gənc iyulun 21-də rayonun Nabran kəndində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре