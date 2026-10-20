D vitamini hansı qidalarda var və dəriyə necə təsir edir?
D vitamini sümük sağlamlığı ilə yanaşı, dərinin qorunmasında və hüceyrələrin yenilənməsində də mühüm rol oynayır. Bu vitaminin çatışmazlığı dəridə quruluq, qabıqlanma və bəzi hallarda yaraların gec sağalması ilə əlaqəli ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, D vitamininin əsas qida mənbələrinə somon və skumbriya kimi yağlı balıqlar, yumurta sarısı, eləcə də vitaminlə zənginləşdirilmiş süd və digər məhsullar daxildir. Orqanizm D vitaminini günəş şüalarının təsiri ilə də sintez edir, lakin ehtiyac fərdi xüsusiyyətlərdən və günəşə məruz qalma müddətindən asılıdır.
D vitamini çatışmazlığından şübhələnirsinizsə, həkim məsləhəti ilə müayinə olunmaq tövsiyə edilir. Vitamin əlavələrini özbaşına qəbul etmək olmaz, çünki həddindən artıq D vitamini orqanizmə zərər verə bilər. Balanslı qidalanma və düzgün seçilmiş əlavələr vitamin səviyyəsinin qorunmasına kömək edə bilər.
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