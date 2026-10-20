https://news.day.az/azerinews/1868229.html İlkin Çərkəzoğlu vəfat etdi Azərbaycan meyxana aləminə ağır itki üz verib. Day.Az Nocomment.az-a istinadla xəbər verir ki, tanınmış meyxanaçı İlkin Çərkəzoğlu uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.
İlkin Çərkəzoğlu vəfat etdi
Azərbaycan meyxana aləminə ağır itki üz verib.
Day.Az Nocomment.az-a istinadla xəbər verir ki, tanınmış meyxanaçı İlkin Çərkəzoğlu uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.
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