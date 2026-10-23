Kişilər qadında ilk 30 saniyədə nəyə diqqət edir?
İlk tanışlıq zamanı kişilərin diqqətini yalnız qadının xarici görünüşü deyil, həm də danışığı, baxışları, gülüşü və davranışı cəlb edə bilər. Səmimi münasibət, rahat bədən dili və ünsiyyətə açıqlıq ilk təəssüratın formalaşmasında mühüm rol oynayır. Bununla belə, insanların zövqləri və gözləntiləri fərqlidir.
Day.Az xəbər verir ki, qadının göz təması qurması, jestləri, səsinin tonu və ətri də diqqət çəkən detallardandır. Özünə hörmət, fikirlərini rahat ifadə etmək və şəxsi sərhədlərini qorumaq qarşı tərəfdə müsbət təəssürat yarada bilər. Səmimi gülüş və yumora münasibət də ünsiyyətin daha rahat başlamasına kömək edir.
İlk təəssürat tanışlığın davamına təsir göstərsə də, sağlam münasibət yalnız zahiri görünüş və bir neçə saniyə ərzində yaranan hisslərlə müəyyən olunmur. Qarşılıqlı hörmət, səmimiyyət, etibar və insanın özünü olduğu kimi ifadə edə bilməsi münasibətin uzunmüddətli inkişafı üçün daha vacibdir.
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