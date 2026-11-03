Türkiyə Heydər Əliyev parkı ilə bağlı yayılan məlumatları təkzib etdi
Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən Heydər Əliyev parkındakı büstün götürüləcəyi və parkın yerində mədəniyyət mərkəzinin tikiləcəyi barədə yayılan məlumatlar təkzib edilib.
Bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzinin "X" sosial şəbəkə hesabında yayılan məlumatda bildirilib.
"Bəzi sosial şəbəkə hesablarında yer alan "Şişlidəki Heydər Əliyev parkında yerləşən büstün götürüləcəyi və ərazinin sökülərək yerində mədəniyyət mərkəzinin tikiləcəyi" barədə iddialar əsassızdır.
Şişli Bələdiyyəsinin sözügedən ərazi ilə bağlı həyata keçirdiyi hər hansı iş yoxdur və belə bir layihə gündəmdə deyil.
İki dost və qardaş ölkə arasındakı münasibətləri hədəf alaraq ictimaiyyəti yanıltmağa yönəlmiş, təxribat və dezinformasiya xarakterli iddialara etibar edilməməsi xahiş olunur", - deyə paylaşımda qeyd edilib.
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