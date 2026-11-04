İtkin düşən 12 yaşlı qız tapıldı
Xırdalanda itkin düşən 12 yaşlı qız tapılıb.
Day.Az xəbər verir ki, Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində itkin düşən 12 yaşlı İmanova Mələk Zakir qızı tapılıb.
Bu barədə azyaşlının yaxınları məlumat verib.
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Xırdalanda bir qolu olmayan qız itkin düşüb.
Day.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, 12 yaşlı qız "Kristal Abşeron" yaşayış binasındakı evdən çörək almaq üçün çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.
Yeniyetmə qızın əlil olduğu bildirilir.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Elbrus İbrahimov Lent.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, həmin qız barəsində axtarış elan olunub.
Polis tərəfindən itkin düşmə kimi axtarışa verilən həmin şəxsin yerinin müəyyən olunaraq tapılması istiqamətində tədbirlər görülür.
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