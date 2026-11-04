https://news.day.az/azerinews/1871889.html Avtomobilin vurduğu piyada ölüb İsmayıllı rayonunda avtomobilin vurduğu 56 yaşlı piyada hadisə yerində ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 3-də saat 19 radələrində Muğanlı-İsmayıllı yolunun rayonun Tircan kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. İlqar Əliyev idarə etdiyi "Hyundai" markalı avtomobillə yolu keçən piyada Oruc Səfərovu vurub.
Avtomobilin vurduğu piyada ölüb
İsmayıllı rayonunda avtomobilin vurduğu 56 yaşlı piyada hadisə yerində ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 3-də saat 19 radələrində Muğanlı-İsmayıllı yolunun rayonun Tircan kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.
İlqar Əliyev idarə etdiyi "Hyundai" markalı avtomobillə yolu keçən piyada Oruc Səfərovu vurub. Piyada hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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