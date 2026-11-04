https://news.day.az/azerinews/1871940.html Birinci kurs tələbəsi vəfat etdi Azərbaycanda tələbə vəfat edib. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, Bakı Mühəndislik Universitetinin İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin "Beynəlxalq ticarət və logistika" ixtisasının 1-ci kurs tələbəsi Ümid Bayramlı dünyasını dəyişib.
Birinci kurs tələbəsi vəfat etdi
Azərbaycanda tələbə vəfat edib.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, Bakı Mühəndislik Universitetinin İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin "Beynəlxalq ticarət və logistika" ixtisasının 1-ci kurs tələbəsi Ümid Bayramlı dünyasını dəyişib.
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