Şəhər və rayonları üzrə gəlirlər müəyyənləşib
Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 18 430 000,0 min manat, yerli xərclər 735 575,0 min manat təsdiq edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində müzakirəyə çıxarılan "Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 17 694 425,0 min manat məbləğində olacaq.
- Bakı şəhəri üzrə: gəlirlər 16 649 450 000,0 manat, yerli xərclər 326 784 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 16 322 666 000,0 manatdır.
- Gəncə şəhəri üzrə: gəlirlər 152 350 000,0 manat, yerli xərclər 28 909 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 123 441 000,0 manatdır.
- Lənkəran şəhəri üzrə: gəlirlər 45 540 000,0 manat, yerli xərclər 9 018 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 36 522 000,0 manatdır.
- Mingəçevir şəhəri üzrə: gəlirlər 40 050 000,0 manat, yerli xərclər 12 567 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 27 483 000,0 manatdır.
- Naftalan şəhəri üzrə: gəlirlər 11 570 000,0 manat, yerli xərclər 3 281 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 8 289 000,0 manatdır.
- Sumqayıt şəhəri üzrə: gəlirlər 288 300 000,0 manat, yerli xərclər 25 038 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 263 262 000,0 manatdır.
- Şəki şəhəri üzrə: gəlirlər 39 870 000,0 manat, yerli xərclər 8 137 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 31 733 000,0 manatdır.
- Şirvan şəhəri üzrə: gəlirlər 35 400 000,0 manat, yerli xərclər 5 383 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 30 017 000,0 manatdır.
- Yevlax şəhəri üzrə: gəlirlər 46 570 000,0 manat, yerli xərclər 6 017 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 40 553 000,0 manatdır
- Xankəndi şəhəri üzrə: gəlirlər 10 000 000,0 manat, yerli xərclər 0,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 10 000 000,0 manatdır.
Rayonlar üzrə:
- Abşeron rayonu üzrə: gəlirlər 133 500 000,0 manat, yerli xərclər 11 438 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 122 062 000,0 manatdır. Ağcabədi rayonu üzrə: gəlirlər 27 100 000,0 manat, yerli xərclər 6 307 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 20 793 000,0 manatdır.
- Ağdam rayonu üzrə: gəlirlər 23 600 000,0 manat, yerli xərclər 6 913 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 16 687 000,0 manatdır.
- Ağdaş rayonu üzrə: gəlirlər 15 400 000,0 manat, yerli xərclər 6 665 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 8 735 000,0 manatdır.
- Ağdərə rayonu üzrə: gəlirlər 1 810 000,0 manat, yerli xərclər 0,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 1 810 000,0 manatdır.
- Ağstafa rayonu üzrə: gəlirlər 14 050 000,0 manat, yerli xərclər 5 582 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 8 468 000,0 manatdır.
- Ağsu rayonu üzrə: gəlirlər 20 940 000,0 manat, yerli xərclər 4 862 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 16 078 000,0 manatdır.
- Astara rayonu üzrə: gəlirlər 17 400 000,0 manat, yerli xərclər 4 514 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 12 886 000,0 manatdır.
- Balakən rayonu üzrə: gəlirlər 10 200 000,0 manat, yerli xərclər 4 500 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 5 700 000,0 manatdır.
- Beyləqan rayonu üzrə: gəlirlər 36 270 000,0 manat, yerli xərclər 4 736 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 31 534 000,0 manatdır.- Bərdə rayonu üzrə: gəlirlər 25 860 000,0 manat, yerli xərclər 7 177 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 18 683 000,0 manatdır.
- Biləsuvar rayonu üzrə: gəlirlər 16 480 000,0 manat, yerli xərclər 4 738 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 11 742 000,0 manatdır.
- Cəbrayıl rayonu üzrə: gəlirlər 3 980 000,0 manat, yerli xərclər 3 130 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 850 000,0 manatdır.
- Cəlilabad rayonu üzrə: gəlirlər 18 450 000,0 manat, yerli xərclər 6 554 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 11 896 000,0 manatdır.
- Daşkəsən rayonu üzrə: gəlirlər 9 250 000,0 manat, yerli xərclər 4 064 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 5 186 000,0 manatdır.
- Füzuli rayonu üzrə: gəlirlər 18 410 000,0 manat, yerli xərclər 5 938 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 12 472 000,0 manatdır.
- Gədəbəy rayonu üzrə: gəlirlər 11 720 000,0 manat, yerli xərclər 7 251 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 4 469 000,0 manatdır.- Goranboy rayonu üzrə: gəlirlər 17 450 000,0 manat, yerli xərclər 6 887 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 10 563 000,0 manatdır.
- Göyçay rayonu üzrə: gəlirlər 25 470 000,0 manat, yerli xərclər 5 515 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 19 955 000,0 manatdır. Göygöl rayonu üzrə: gəlirlər 25 960 000,0 manat, yerli xərclər 6 007 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 19 953 000,0 manatdır.
- Hacıqabul rayonu üzrə: gəlirlər 11 840 000,0 manat, yerli xərclər 6 183 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 5 657 000,0 manatdır.
- Xaçmaz rayonu üzrə: gəlirlər 46 170 000,0 manat, yerli xərclər 7 963 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 38 207 000,0 manatdır.
- Xızı rayonu üzrə: gəlirlər 6 300 000,0 manat, yerli xərclər 2 919 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 3 381 000,0 manatdır.
- Xocalı rayonu üzrə: gəlirlər 3 250 000,0 manat, yerli xərclər 2 302 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 948 000,0 manatdır.
- Xocavənd rayonu üzrə: gəlirlər 2 529 000,0 manat, yerli xərclər 2 529 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 0,0 manatdır.
- İmişli rayonu üzrə: gəlirlər 46 880 000,0 manat, yerli xərclər 5 567 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 41 313 000,0 manatdır.
- İsmayıllı rayonu üzrə: gəlirlər 19 700 000,0 manat, yerli xərclər 6 850 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 12 850 000,0 manatdır.
- Kəlbəcər rayonu üzrə: gəlirlər 5 470 000,0 manat, yerli xərclər 4 578 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 892 000,0 manatdır. Kürdəmir rayonu üzrə: gəlirlər 20 810 000,0 manat, yerli xərclər 5 421 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 15 389 000,0 manatdır.
- Qax rayonu üzrə: gəlirlər 7 430 000,0 manat, yerli xərclər 4 733 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 2 697 000,0 manatdır.
- Qazax rayonu üzrə: gəlirlər 24 700 000,0 manat, yerli xərclər 5 665 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 19 035 000,0 manatdır.
- Qəbələ rayonu üzrə: gəlirlər 37 450 000,0 manat, yerli xərclər 8 583 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 28 867 000,0 manatdır.
- Qobustan rayonu üzrə: gəlirlər 7 360 000,0 manat, yerli xərclər 5 624 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 1 736 000,0 manatdır.
- Quba rayonu üzrə: gəlirlər 43 300 000,0 manat, yerli xərclər 7 237 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 36 063 000,0 manatdır.
- Qubadlı rayonu üzrə: gəlirlər 8 740 000,0 manat, yerli xərclər 3 890 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 4 850 000,0 manatdır.
- Qusar rayonu üzrə: gəlirlər 22 920 000,0 manat, yerli xərclər 6 161 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 16 759 000,0 manatdır.
- Laçın rayonu üzrə: gəlirlər 9 250 000,0 manat, yerli xərclər 5 348 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 3 902 000,0 manatdır.
- Lerik rayonu üzrə: gəlirlər 7 300 000,0 manat, yerli xərclər 5 431 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 1 869 000,0 manatdır.
- Masallı rayonu üzrə: gəlirlər 20 040 000,0 manat, yerli xərclər 7 463 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 12 577 000,0 manatdır.
- Neftçala rayonu üzrə: gəlirlər 12 580 000,0 manat, yerli xərclər 4 893 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 7 687 000,0 manatdır.
- Oğuz rayonu üzrə: gəlirlər 5 520 000,0 manat, yerli xərclər 3 928 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 1 592 000,0 manatdır.
- Saatlı rayonu üzrə: gəlirlər 16 310 000,0 manat, yerli xərclər 5 488 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 10 822 000,0 manatdır.
- Sabirabad rayonu üzrə: gəlirlər 18 840 000,0 manat, yerli xərclər 5 353 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 13 487 000,0 manatdır.
- Salyan: gəlirlər 19 290 000,0 manat, yerli xərclər 5 197 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 14 093 000,0 manatdır.
- Samux: gəlirlər 10 880 000,0 manat, yerli xərclər 4 961 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 5 919 000,0 manatdır.
- Siyəzən: gəlirlər 10 420 000,0 manat, yerli xərclər 4 179 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 6 241 000,0 manatdır.
- Şabran: gəlirlər 13 780 000,0 manat, yerli xərclər 4 431 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 9 349 000,0 manatdır.
- Şamaxı: gəlirlər 33 510 000,0 manat, yerli xərclər 7 598 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 25 912 000,0 manatdır.
- Şəmkir: gəlirlər 20 910 000,0 manat, yerli xərclər 8 654 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 12 256 000,0 manatdır.
- Şuşa: gəlirlər 5 171 000,0 manat, yerli xərclər 1 757 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 3 414 000,0 manatdır.
- Tərtər: gəlirlər 13 490 000,0 manat, yerli xərclər 5 941 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 7 549 000,0 manatdır.
- Tovuz: gəlirlər 56 270 000,0 manat, yerli xərclər 8 374 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 47 896 000,0 manatdır.
- Ucar: gəlirlər 11 390 000,0 manat, yerli xərclər 3 889 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 7 501 000,0 manatdır.
- Yardımlı: gəlirlər 5 220 000,0 manat, yerli xərclər 4 573 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 647 000,0 manatdır.
- Zaqatala: gəlirlər 20 730 000,0 manat, yerli xərclər 6 010 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 14 720 000,0 manatdır.
- Zəngilan: gəlirlər 4 100 000,0 manat, yerli xərclər 2 808 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 1 292 000,0 manatdır.
- Zərdab: gəlirlər 7 750 000,0 manat, yerli xərclər 5 182 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 2 568 000,0 manatdır.
Cəmi: gəlirlər 18 430 milyard manat, yerli xərclər 735, 575 milyon manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 17 milyard 694 milyon 425 min manatdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре