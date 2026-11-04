Bakıda mənzillər bir ayda 14% bahalaşdı - Ən çox artım hansı rayondadır?
2026-cı ilin oktyabrında Bakı daşınmaz əmlak bazarında bahalaşma davam edib. Yeni tikili mənzillərin orta qiyməti əvvəlki dövrlə müqayisədə 14%, köhnə tikililərin qiyməti isə 10,8% yüksəlib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin (AQC) apardığı araşdırmada bildirilib.
Araşdırmaya əsasən, yeni tikililərdə ən yüksək qiymət artımı Səbail rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, rayonda mənzillər 21,8% bahalaşıb. Yasamalda artım 20,4%, Xətai rayonunda 18,6%, Nəsimidə 17,4%, Nərimanovda 17,2%, Nizamidə 16%, Binəqədidə isə 14% təşkil edib.
Suraxanı və Sabunçu rayonlarının hər birində yeni tikililərin qiyməti 9,8% artıb. Pirallahıda 7,4%, Xəzərdə 6%, Qaradağda isə 5,4% bahalaşma müşahidə olunub.
AQC mütəxəssisləri qiymət artımını bir sıra amillərlə əlaqələndirirlər. Yeni yaşayış layihələrinin yerləşdiyi ərazilər, tikinti keyfiyyəti, infrastruktur, nəqliyyat imkanları və müasir yaşayış komplekslərinə tələbat bazara təsir edən əsas faktorlar sırasındadır.
Köhnə tikili mənzillərdə də bahalaşma qeydə alınıb. Bu seqmentdə ən yüksək artım Səbaildə 20,5%, Yasamalda 19,9%, Nəsimidə 15,9%, Nərimanovda isə 14% olub. Xətai rayonunda qiymətlər 12,6%, Suraxanıda 11,8%, Sabunçuda 11,1% yüksəlib. Binəqədidə artım 6,9%, Xəzərdə 6,3%, Qaradağda 5,3%, Pirallahıda isə 5,2% təşkil edib.
Rayonlar üzrə orta qiymətlərə nəzər saldıqda, Səbail ilk sırada qərarlaşıb. Burada mənzillərin orta kvadratmetr qiyməti 4 256 manat olub. Pirallahıda isə bu göstərici 1 474 manatla ən aşağı səviyyədə qeydə alınıb.
Maksimum qiymətlər baxımından Nəsimi rayonu 6 742 manatla liderdir. Səbaildə bu rəqəm 6 259 manat, Nərimanovda isə 5 218 manat təşkil edib. Minimum qiymətlərdə də ən yüksək göstərici Nəsimidə (2 977 manat), ən aşağı göstərici isə Pirallahıda (1 037 manat) qeydə alınıb.
Orta qiymətlərə görə Səbail və Nəsimidən sonra Nərimanov (3 978 manat), Yasamal (3 452 manat), Xətai (3 427 manat) və Sabunçu (3 319 manat) rayonları gəlir.
Ümumilikdə, Bakı üzrə mənzillərin maksimum orta qiyməti 3 981 manat, ümumi orta göstərici 2 905 manat, minimum qiymət isə 1 989 manat olub.
Fərdi yaşayış evləri də bahalaşmadan kənarda qalmayıb. Oktyabr ayında bu evlərin orta qiyməti paytaxt üzrə 13,2% artıb. Ən böyük yüksəliş Səbail rayonunda 22,8% təşkil edib.
Nizami rayonunda fərdi evlər 16,8%, Nərimanovda 15,9%, Xəzərdə 15,6%, Nəsimidə 14,1%, Sabunçuda 13,2% bahalaşıb. Binəqədidə artım 12%, Suraxanıda 10,9%, Yasamalda 10,1%, Xətaidə 9,4% olub. Qaradağda qiymətlər 6,5%, Pirallahıda isə 7,8% yüksəlib.
Beləliklə, AQC-nin məlumatları oktyabr ayında paytaxtın həm yeni və köhnə tikili mənzil bazarında, həm də fərdi yaşayış evləri seqmentində qiymət artımının davam etdiyini göstərir. Səbail və Nəsimi rayonları isə bir sıra qiymət göstəricilərinə görə digər ərazilərdən fərqlənib.
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