https://news.day.az/azerinews/1872037.html Yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ Milli Hidrometeorologiya Xidməti noyabrın 5-i axşamdan 6-sı səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verib.

Yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Azərbaycanca, 4 ноября 2026 17:14 (UTC +04:00) 107
Yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

Milli Hidrometeorologiya Xidməti noyabrın 5-i axşamdan 6-sı səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Neftçala, Salyan, Hacıqabul, Mingəçevir, Naftalan, Goranboy, Daşkəsən, Ağstafada narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək.

Kəlbəcər, Laçın, Cəbrayıl, Zəngilan, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı, Şamaxı, Qobustan, Biləsuvar, Cəlilabad, Lerik, Yardımlı, Qazax, Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Samux, Göygöl, Gədəbəy, Şirvan, Yevlax, Tərtər, Ağdam, Bərdədə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

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Bir и CineMastercard объявляют о новом партнерстве: билеты в кино скоро в один клик в Birbank (R) 3 ноября 16:55 (UTC+04), Экономика 1 433
В Баку представлена книга "Война за Карабах: Стратегия, технология и победа" - ФОТО 3 ноября 16:55 (UTC+04), Политика 5 452
Maşın sürərkən bu qaydanı bilməyənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 3 ноября 16:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 468
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Во Франции призвали полицейских поддержать общенациональную забастовку 3 ноября 16:34 (UTC+04), В мире 1 386
В Баку отмечен юбилей автора песен к фильмам "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Операция Ы" - ФОТО 3 ноября 16:29 (UTC+04), Культура 10 427
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OpenAI, Apple и Netflix теперь платят НДС в Азербайджане 3 ноября 15:54 (UTC+04), Экономика 1 424
Представители PASHA Real Estate Group встретились с мэром города Ташкента - ФОТО 3 ноября 15:50 (UTC+04), Экономика 1 396
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Начался судебный процесс над Али Керимли и Мамедом Ибрагимом - ОБНОВЛЕНО 3 ноября 15:41 (UTC+04), Общество 879
Милли Меджлис приступает к рассмотрению проекта госбюджета на 2027 год 3 ноября 15:35 (UTC+04), Экономика 1 417
Apple предупредила о глобальной угрозе шпионских кибератак 3 ноября 15:28 (UTC+04), Наука и технологии 651
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