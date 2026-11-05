Dəfnə yarpağı yalnız yemək üçün deyil: İnsanlar niyə onu çarpayının altına qoyur?
Bəzi insanlar yataq otağında xoş qoxu yaratmaq, yataq dəstindəki xoşagəlməz qoxuları azaltmaq üçün yastığın və ya döşəyin altına qurudulmuş dəfnə yarpağı qoyurlar. Tərkibindəki sineol, evgenol və linalol kimi aromatik birləşmələr yarpağa özünəməxsus ətir verir.
Day.Az xəbər verir ki, dəfnə yarpağının qoxusunun rahatlaşdırıcı təsir göstərə biləcəyi düşünülsə də, onun yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdırdığını və stressi azaltdığını təsdiqləyən kifayət qədər elmi sübut yoxdur. Həmçinin qurudulmuş yarpaqlar döşəyi dezinfeksiya etmir və artıq rütubəti aradan qaldırmır.
İstifadə üçün bir neçə quru dəfnə yarpağını kiçik parça kisəyə qoyaraq yastığın yanına və ya döşəyin altına yerləşdirmək olar. Lakin əsas gigiyena qaydaları unudulmamalıdır: yataq dəstləri müntəzəm yuyulmalı, otaq havalandırılmalı və yataq yeri quru saxlanılmalıdır. Qoxu narahatlıq yaradarsa, bu üsuldan imtina edilməlidir.
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