https://news.day.az/azerinews/1872111.html Məryəm Üzərli ilk dəfə Bakıda - VİDEO Türkiyəli aktrisa, "Möhtəşəm yüz il" ("Muhteşem Yüzyıl") tarixi serialında canlandırdığı Hürrəm Sultan obrazı ilə dünya şöhrəti qazanan Məryəm Üzərli ilk dəfə Bakıya gəlib. Day.Az 1news.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa baş qadın rolunu canlandırdığı "İmroz'da Bahar" filminin premyerasında iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edib.

Məryəm Üzərli ilk dəfə Bakıda - VİDEO

Azərbaycanca, 5 ноября 2026 00:21 (UTC +04:00) 154
Məryəm Üzərli ilk dəfə Bakıda

Türkiyəli aktrisa, "Möhtəşəm yüz il" ("Muhteşem Yüzyıl") tarixi serialında canlandırdığı Hürrəm Sultan obrazı ilə dünya şöhrəti qazanan Məryəm Üzərli ilk dəfə Bakıya gəlib.

Day.Az 1news.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa baş qadın rolunu canlandırdığı "İmroz'da Bahar" filminin premyerasında iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edib.

Filmin premyerası Bakıda keçirilir.

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