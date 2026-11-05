https://news.day.az/azerinews/1872111.html Məryəm Üzərli ilk dəfə Bakıda - VİDEO Türkiyəli aktrisa, "Möhtəşəm yüz il" ("Muhteşem Yüzyıl") tarixi serialında canlandırdığı Hürrəm Sultan obrazı ilə dünya şöhrəti qazanan Məryəm Üzərli ilk dəfə Bakıya gəlib. Day.Az 1news.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa baş qadın rolunu canlandırdığı "İmroz'da Bahar" filminin premyerasında iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edib.
Məryəm Üzərli ilk dəfə Bakıda - VİDEO
Türkiyəli aktrisa, "Möhtəşəm yüz il" ("Muhteşem Yüzyıl") tarixi serialında canlandırdığı Hürrəm Sultan obrazı ilə dünya şöhrəti qazanan Məryəm Üzərli ilk dəfə Bakıya gəlib.
Day.Az 1news.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa baş qadın rolunu canlandırdığı "İmroz'da Bahar" filminin premyerasında iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edib.
Filmin premyerası Bakıda keçirilir.
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