https://news.day.az/azerinews/1873252.html Evdə ayaqyalın gəzmək daban ağrılarını artıra bilər Evdə, xüsusilə sərt döşəmə üzərində ayaqyalın gəzmək daban ağrılarını artıra bilər. Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, ayağın kifayət qədər dəstəklənməməsi ayaqaltı toxumaların gərginləşməsinə və səhərlər daha çox hiss olunan kəskin ağrılara səbəb ola bilər.

Evdə ayaqyalın gəzmək daban ağrılarını artıra bilər

Azərbaycanca, 10 ноября 2026 01:25 (UTC +04:00) 100
Evdə ayaqyalın gəzmək daban ağrılarını artıra bilər

Evdə, xüsusilə sərt döşəmə üzərində ayaqyalın gəzmək daban ağrılarını artıra bilər.

Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, ayağın kifayət qədər dəstəklənməməsi ayaqaltı toxumaların gərginləşməsinə və səhərlər daha çox hiss olunan kəskin ağrılara səbəb ola bilər.

Bu ağrılar bəzən daban nahiyəsində sümük çıxıntısı ilə əlaqələndirilir. Lakin əsas ağrı səbəbi çox vaxt ayaqaltı toxumaların zədələnməsi və iltihabıdır. Mütəxəssislər ağrını azaltmaq üçün dabanı yerə sərt vurmaq kimi üsullardan istifadə etməməyi tövsiyə edirlər.

Problemin aradan qaldırılması üçün ayağın buzlu su şüşəsi ilə masaj edilməsi, dəsmalla dartma hərəkətləri və şok dalğası terapiyası tövsiyə olunur. Həmçinin evdə yumşaq içlikli ayaqqabılardan istifadə etmək və sərt səthlərdə ayaqyalın gəzməmək məsləhət görülür.

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Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей - ВИДЕО 8 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 3 555
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция - ВИДЕО 8 ноября 16:21 (UTC+04), Официальная хроника 5 670
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам - ВИДЕО 8 ноября 16:19 (UTC+04), Официальная хроника 854
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 44 дней братский турецкий народ был рядом с нами - ВИДЕО 8 ноября 16:17 (UTC+04), Официальная хроника 749
Супруга шехида Вюсала Магеррамова рассказала о его боевом пути и последних днях - ФОТО 8 ноября 16:12 (UTC+04), Общество 765
Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ - ВИДЕО 8 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 11 761
Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку - ФОТО 8 ноября 16:06 (UTC+04), Официальная хроника 14 914
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 15:59 (UTC+04), Официальная хроника 8 569
В США автомобиль протаранил 30 велосипедистов - ВИДЕО 8 ноября 15:50 (UTC+04), В мире 1 826
Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона - главред Azernews - ВИДЕО 8 ноября 15:38 (UTC+04), Политика 1 767
В Гянджинской государственной филармонии состоялся концерт "Песнь Победы" - ФОТО 8 ноября 15:33 (UTC+04), Культура 778
Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 15:28 (UTC+04), Политика 1 802
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО 8 ноября 15:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 278
Жители Азербайджана чтят память шехидов на Военном мемориальном кладбище в День Победы - ФОТО 8 ноября 15:18 (UTC+04), Общество 771
Врач-хирург рассказал о спасении раненых во время 44-дневной Отечественной войны - ФОТО 8 ноября 15:13 (UTC+04), Общество 875
В Баварии призвали вернуть обязательный воинский призыв в Германии 8 ноября 15:09 (UTC+04), В мире 1 751
В Шуше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате "один на один" - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:58 (UTC+04), Официальная хроника 5 633
Мать шехида Асада Асадли рассказала о последнем звонке сына с фронта 8 ноября 14:54 (UTC+04), Общество 723
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