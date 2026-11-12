https://news.day.az/azerinews/1873900.html Uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın tərkibində dəyişiklik edilib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın tərkibində dəyişiklik edilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Qərarla komissiyanın sədri vəzifəsində Əli Əhmədovun adı Teymur Musayevlə əvəzlənib.
Uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın tərkibində dəyişiklik edilib
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın tərkibində dəyişiklik edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Qərarla komissiyanın sədri vəzifəsində Əli Əhmədovun adı Teymur Musayevlə əvəzlənib.
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