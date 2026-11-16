https://news.day.az/azerinews/1874628.html Azad edilmiş ərazilərdə 152 mina, 1343 hərbi sursat tapıldı İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik (02.11.2026 - 15.11.2026) məlumat açıqlanıb.

Azad edilmiş ərazilərdə 152 mina, 1343 hərbi sursat tapıldı

Azərbaycanca, 16 ноября 2026 11:46 (UTC +04:00) 202
Azad edilmiş ərazilərdə 152 mina, 1343 hərbi sursat tapıldı

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik (02.11.2026 - 15.11.2026) məlumat açıqlanıb.

Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) Day.Az-a verilən məlumata görə, azad edilmiş ərazilərdə daha 152 piyada əleyhinə mina, 33 tank əleyhinə mina, 1343 Partlamamış Hərbi Sursat (PHS) aşkarlanıb.

Bildirilib ki, 1459,5 hektar ərazi mina və PHS-lərdən təmizlənib.

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