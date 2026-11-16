https://news.day.az/azerinews/1874662.html Bakıda avtobus yolunu dəyişdi, dəniz kənarı ilə hərəkət etdi - VİDEO Paytaxtın Zabrat ilə Novxanı qəsəbələrini birləşdirən 537 saylı avtobus əsas yolun bağlı olması səbəbindən çimərliklərin ərazisi ilə hərəkət etməli olub. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Bildirilib ki, bu zaman bəzi hissələrdə nəqliyyat vasitələri dalğaların döydüyü sahillərədək irəliləməli olub.

Bakıda avtobus yolunu dəyişdi, dəniz kənarı ilə hərəkət etdi - VİDEO

Azərbaycanca, 16 ноября 2026 12:46 (UTC +04:00) 189
Bakıda avtobus yolunu dəyişdi, dəniz kənarı ilə hərəkət etdi

Paytaxtın Zabrat ilə Novxanı qəsəbələrini birləşdirən 537 saylı avtobus əsas yolun bağlı olması səbəbindən çimərliklərin ərazisi ilə hərəkət etməli olub.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

Bildirilib ki, bu zaman bəzi hissələrdə nəqliyyat vasitələri dalğaların döydüyü sahillərədək irəliləməli olub.

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