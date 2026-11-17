https://news.day.az/azerinews/1874879.html Bakıda səkkiz aylıq hamilə qadın ölüb Bakının Qaradağ rayonunda hamilə qadın ölüb. Trend-in məlumatına görə, hadisə noyabrın 17-də saat 06 radələrində Şonqar qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evində baş verib. Belə ki, 1990-cı il təvəllüdlü N.Xəlilova hamiləliyinin səkkizinci ayında vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Bakıda səkkiz aylıq hamilə qadın ölüb
Bakının Qaradağ rayonunda hamilə qadın ölüb.
Trend-in məlumatına görə, hadisə noyabrın 17-də saat 06 radələrində Şonqar qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evində baş verib.
Belə ki, 1990-cı il təvəllüdlü N.Xəlilova hamiləliyinin səkkizinci ayında vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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