https://news.day.az/azerinews/1877154.html Elmira Şabanovanın dəfn ediləcəyi yer açıqlandı Xalq artisti Elmira Şabanova ilə vida mərasimi sabah keçiriləcək. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, Elmira Şabanova ilə vida mərasimi noyabrın 26-da saat 11:00-da Təzəpir məscidində keçiriləcək. Dəfn mərasimi isə Yasamal qəbiristanlığında olacaq.
Elmira Şabanovanın dəfn ediləcəyi yer açıqlandı
Xalq artisti Elmira Şabanova ilə vida mərasimi sabah keçiriləcək.
Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, Elmira Şabanova ilə vida mərasimi noyabrın 26-da saat 11:00-da Təzəpir məscidində keçiriləcək.
Dəfn mərasimi isə Yasamal qəbiristanlığında olacaq.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре