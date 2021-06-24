Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularını təltif etdi

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Sərəncamda deyilir:

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli "Rəşadət" ordeni ilə

Tağıyev Nahid Sahib oğlu - kapitan

Abdullayev Nicat Azər oğlu - baş leytenant

Kazımlı Şəmsi Xalid oğlu - baş leytenant

Rəhimov Vüsal Əli oğlu - baş leytenant

Əsgərov Fərid Mehman oğlu - gizir

Xudaverdiyev Atabəy Daşqın oğlu - kiçik gizir

Şərifzadə Məhət Elçin oğlu - kiçik gizir

Sadıqov Vüsal Rəşid oğlu - kiçik çavuş

3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Cavanşir Zaur Sabir oğlu - general-mayor

Seyidov Kənan Əlihüseyn oğlu - general-mayor

Axundov Elçin Həbib oğlu - polkovnik

Ələkbərov Rövşən İbrahim oğlu - polkovnik

İbrahimov Fərhad Azər oğlu - polkovnik

Məmmədov Xalid Valeh oğlu - polkovnik

Pirverdiyev Akif Səməndər oğlu - polkovnik

Xəlilov Həbib Nuru oğlu - 1-ci dərəcəli kapitan

Baxışov Səxavət Mamed oğlu - polkovnik-leytenant

Cabbarov Ramin Sabir oğlu - polkovnik-leytenant

Həbibov Rüfət Vahab oğlu - polkovnik-leytenant

Hüseynov Sadiq Tahir oğlu - polkovnik-leytenant

Nəsibov Rəsul Yusif oğlu - polkovnik-leytenant

Tinayev Rəşid Cuma oğlu - polkovnik-leytenant

Cəfərov Cəfər Eyvaz oğlu - mayor

Hüseynov Bayram Habil oğlu - kapitan

Fərhadlı Telman Arzu oğlu - baş leytenant

Quliyev Cabbar Rövşən oğlu - baş leytenant

Əliyev Emin İsa oğlu - baş gizir

Nəbiyev Xətai Gəray oğlu - kiçik gizir

Quliyev İlqar Cahangir oğlu - əsgər

"Vətən uğrunda" medalı ilə

Abbasov Qiyas Abbas oğlu - polkovnik

Ağabalayev Kamran Hacıəli oğlu - polkovnik

Abbasov İlham Fikrət oğlu - polkovnik-leytenant

Bodurov Tərlan Qurban oğlu - polkovnik-leytenant

Əhmədov Anar Əvəzxan oğlu - polkovnik-leytenant

Əliyev Əli Mikayıl oğlu - polkovnik-leytenant

Əzizov Ramin Ruslan oğlu - polkovnik-leytenant

İbişov Bayram Əhməd oğlu - polkovnik-leytenant

Piriyev Natiq Sədrəddin oğlu - polkovnik-leytenant

Şıxkərimov Samir Ramiz oğlu - polkovnik-leytenant

Xəlilov Elburus Xəzənağa oğlu - 2-ci dərəcəli kapitan

Qədiməliyev Şahin Məhəmməd oğlu - ədliyyə polkovnik-leytenantı

Almuradov Emin Əlövsət oğlu - mayor

Cəbiyev Samir Cəmil oğlu - mayor

Əhmədov Rauf Ürfət oğlu - mayor

Əliyev Elnur Əkrəm oğlu - mayor

Əliyev Fərid Zakir oğlu - mayor

Hacıyev Şahmar Qabil oğlu - mayor

Məmmədov Aqil Salamat oğlu - mayor

Mitəlov Xəyal Elşad oğlu - mayor

Mustafayev İskəndər Osman oğlu - mayor

Paşayev Elməddin Ağakişi oğlu - mayor

Səfərov Elgün Elmar oğlu - mayor

Bayramov Bəhruz Vidadi oğlu - kapitan

Əbilov Sərdar Süleyman oğlu - kapitan

Ənvərli Sahil Əli oğlu - kapitan

Həsənov Elnur Elçin oğlu - kapitan

Həsənov Vüsal Həsən oğlu - kapitan

Qasımov Vüqar İlqar oğlu - kapitan

Rzabəyli Eltürk Əli oğlu - kapitan

Şahbazov Allahşükür Nizami oğlu - kapitan

Şirinov Kənan Dilqam oğlu - kapitan

Yəhyayev Yusif Sərvər oğlu - kapitan

Həsənov Qafur Camalədin oğlu - tibb xidməti kapitanı

Amaxanov Ramin Həsrət oğlu - baş leytenant

Bədəlov Sədi Feyruz oğlu - baş leytenant

Əhmədov Sadiq Yamən oğlu - baş leytenant

Məmmədzadə Ziya Abdulla oğlu - baş leytenant

Rzayev Orxan Ənvər oğlu - baş leytenant

Yunusov Dövlətbəy Mübariz oğlu - baş leytenant

Ələkbərov Daşqın Ələkbər oğlu - leytenant

Qafarov Kamil Elxan oğlu - leytenant

İsmayılov Ceyhun Salman oğlu - tibb xidməti leytenantı

Abdıyev Rahib Qurban oğlu - gizir

Bayramov Rəsul Hakverdi oğlu - gizir

Məmmədov Vasif Cahangir oğlu - gizir

Səfərli Rəşad Fəxrəddin oğlu - gizir

Soltanov Pərviz Mikayıl oğlu - gizir

Şahpələngov Anar Elşad oğlu - gizir

Allahverdiyev Elmin Tahir oğlu - kiçik gizir

Məmmədov Rabil Əli oğlu - kiçik gizir

Məmmədov Tural Rafiq oğlu - kiçik gizir

Novruzov Elvin Ayət oğlu - kiçik gizir

Rəhimov Samir Tahir oğlu - kiçik gizir

Səlimov Elvin İslam oğlu - kiçik gizir

Hacıyev Niyaməddin Söhbət oğlu - əsgər

Tarverdiyev Şəhruz Cümşüd oğlu - əsgər

"İgidliyə görə" medalı ilə

Ramazanov Nəsif Məmmədəli oğlu - polkovnik

Allahverdiyev Rafiq Süleyman oğlu - polkovnik-leytenant

Həsənov Elvin Asif oğlu - polkovnik-leytenant

Abdurəhmanov Bəhruz Aydın oğlu - mayor

Allahyarov Rasim Şaynalı oğlu - mayor

Sədirov Əsəd Əliağa oğlu - mayor

Muradov Bəhruz Dunyamalı oğlu - 3-cü dərəcəli kapitan

Ağayev Babək Mirzəbala oğlu - kapitan

Əliyev Ramil Qəzənfər oğlu - kapitan

Həsənov Tural Rza oğlu - kapitan

Hüseynov Məhərrəm Əmrullah oğlu - kapitan

İbrahimov Orxan Tahir oğlu - kapitan

Yusifov İlqar Ənvər oğlu - kapitan

Allahverdiyev Sübhan Eyvaz oğlu - baş leytenant

Cavadlı Kamal Xaləddin oğlu - baş leytenant

Əhmədov Gülağa Əli oğlu - baş leytenant

Əliyev İbrahim Orucəli oğlu - baş leytenant

Heydərov Sənan Qurbanəli oğlu - baş leytenant

Həmidli Həmid Əlisahib oğlu - baş leytenant

Hüseynov Səməd Vəzir oğlu - baş leytenant

İsayev Ramin Nürəddin oğlu - baş leytenant

Orxan Əbülfətoğlu - baş leytenant

Rüstəmov Cavid Allahyar oğlu - baş leytenant

Süleymanov Ramin Telman oğlu - baş leytenant

Vəliyev Fərid Azər oğlu - baş leytenant

Əhədli Ümidəli Şirvan oğlu - leytenant

Mustafayev İsmayıl Qasım oğlu - leytenant

Taroyev Toğrul Şahzadə oğlu - leytenant

Əmirov Elmin Asəf oğlu - baş gizir

Xanverdiyev İlkin Həzərxan oğlu - baş gizir

Bağırov Elvin Səfadət oğlu - gizir

Ələkbərov Turan Afər oğlu - gizir

Əlipaşayev Qinyaz Abdulla oğlu - gizir

Əliyev Rövşən Saleh oğlu - gizir

Əlizadə Röyal Seyidəli oğlu - gizir

Həsənov Asim Əhliman oğlu - gizir

Kərimov Azad Zakir oğlu - gizir

Məmmədov Aqşin Salam oğlu - gizir

Şirinov Yolçu Ağaşirin oğlu - gizir

Əhmədzadə Simral İzzət oğlu - kiçik gizir

Həsənov Nicat Mehman oğlu - kiçik gizir

Məmmədov Ruslan Fikrət oğlu - kiçik gizir

Ələsgərli Şöhrət Binnət oğlu - kiçik çavuş

Feyziyev Amil Qurban oğlu - əsgər

Həsənov Ağahüseyn Nəsimi oğlu - əsgər

Həsənov Kənan Vidadi oğlu - əsgər

İslamov İbrahim Mehman oğlu - əsgər

Qocayev Kamran Qədir oğlu - əsgər

"Cəsur döyüşçü" medalı ilə

Seyidli Mirfamil Azad oğlu - kapitan

Məmmədov Əfqan Məhəmməd oğlu - baş gizir

Hüseynov Pərvin Möhübbət oğlu - gizir

İbadov Şamxal Misirxan oğlu - gizir

Yolçuyev Taleh Yadigar oğlu - kiçik gizir

Ələkbərov Nazir Əli oğlu - əsgər

"Döyüşdə fərqlənməyə görə" medalı ilə

Abbasov Tariyel Maarif oğlu - gizir

Şahsuvarov Ramal Vəlixan oğlu - gizir

Həsənov Muraz Maxrəddin oğlu - kiçik gizir

"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

Orucov Bəkir Şirin oğlu - general-mayor

Poladov Namiq Qasım oğlu - general-mayor

Salahov Fizuli Zəbiş oğlu - general-mayor

Əhmədov Nəsib Vaqif oğlu - polkovnik

İmamaliyev Eldəniz Əsədulla oğlu - polkovnik

Kazımov Elnur Sadıq oğlu - polkovnik

Orucov Tofiq Miryusif oğlu - polkovnik

Rüstəmov Arif Nurəddin oğlu - polkovnik

Abdullayev Elşən Elmixan oğlu - polkovnik-leytenant

Hüseynov Səməd Rac oğlu - polkovnik-leytenant

Məmmədov Rüstəm Əziz oğlu - polkovnik-leytenant

Zeynalov Kamran Bəhman oğlu - polkovnik-leytenant

Veyisov İlkin Möhkəm oğlu - 2-ci dərəcəli kapitan

Əliyev Cavid Nazim oğlu - mayor

Əliyev Sadiq Nizami oğlu - mayor

Mədətov Emin Qasım oğlu - mayor

Məmmədov Bəhruz Həsən oğlu - mayor

Məmmədov Elməddin Fəxrəddin oğlu - mayor

Səfərov Rəfail Tapdıq oğlu - mayor

Şükürov Faiq Mirzəli oğlu - mayor

Zeynalov Zahir Səlamət oğlu - mayor

Novruzlu Sənan Əfsər oğlu - kapitan

Tahirov Tural Oktay oğlu - kapitan

Abdullayev İsmayıl Səməd oğlu - baş leytenant

Əlizadə Xalid Sultanəli oğlu - baş leytenant

Əsgərli Kamil Həsənqulu oğlu - baş leytenant

Qarayev Vasif Asif oğlu - baş leytenant

Əhmədov Ravil Abdulla oğlu - leytenant

İbrahimov Samir Əbülfəz oğlu - leytenant

Ağayev Telman Ağabala oğlu - baş gizir

Əhmədov Firuz Məzahir oğlu - baş gizir

Məmmədov Niyaməddin Camaləddin oğlu - baş gizir

Yusifov Qədir Nadir oğlu - baş gizir

Ələkbərov İlqar Ələkbər oğlu - gizir

Mahmudov Mehrac Şakir oğlu - gizir

Əhmədov Hafiz Saiq oğlu - kiçik çavuş

Bayramov Samir Abdusalam oğlu - əsgər

Dabaxov Rasim Rövşən oğlu - əsgər.