В Азербайджане дали новую жизнь легендарным Ширванским коврам

На днях в истории древнейшего ремесла, азербайджанского искусства ковроткачества произошло важное событие - заработал Исмаиллинский филиал Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Этот филиал уже не первый, открытый в республике с целью возрождения и развития коврового искусства и поддержания мирового имиджа азербайджанского ковра.

У ковроделия в Азербайджане очень большая история и очень большое будущее, завил присутствовавший на церемонии открытия Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Очень хорошо, что вы сохранили, продолжаете хранить это искусство. Будущее поколение также должно приобщиться к этому искусству. То есть искусство ковроделия - наше национальное достояние", - сказал глава государства.

По словам Президента, все оборудование, все станки, нити - все обеспечивается государством. А в ближайшее время в Азербайджане заработает прядильно-красильная фабрика, после чего вообще не будет нужды привозить какие-либо материалы из-за рубежа, подчеркнул глава государства. То есть все материалы - от нитей до красок - будут производиться в Азербайджане.

За подробностями Day.Az обратился к председателю правления ОАО, заслуженному деятелю искусств, доктору философии по истории, профессору Видади Мурадову.

Над созданием Исмаиллинского филиала ОАО "Азерхалча" начало работать еще в 2016 году. Ожидается, что работой здесь будут обеспечены 150 ткачих и 12 административных работников. В настоящее время на предприятии уже заняты около 100 мастериц. Здание включает ткацкую мастерскую, мастерскую художников, столовую, медкабинет, торговый зал и другие подразделения.

Отмечу, что специалисты "Азерхалча" провели исследование на предмет качества и количества продукции, производимой в 10 ковровых мастерских, и пришли к выводу, что лучше всех трудятся мастерицы именно Исмаиллинского филиала. Как следствие - коллектив был премирован. Ткачихи получили как денежное вознаграждение, так и почетные грамоты.

В Исмаиллинской филиале ткутся ковры Ширванской группы. Ковровое искусство в Ширване, имеющем древние традиции государственности, развивалось исторически. Этому способствовало и произрастание на территории региона большого количества растений, служащих природными красителями. Ширванские ковры издревле привлекали внимание ученых и путешественников, уже столетия назад неоднократно упоминались в исторических источниках и путевых заметках как образцы высокого искусства. На это есть ряд причин. Одна из них - высокое качество шерсти и природных красителей.

Сегодня бесценные ширванские ковры хранятся во многих известных музеях мира.

Ширванские ковры запоминаются оригинальным художественным исполнением и цветовой гаммой. В композициях ворсовых и безворсовых изделий этой группы успешно и гармонично используются традиционные для азербайджанских ковров цвета - белый, черный, красный, фиолетовый, темно-синий, желтый, голубой, зеленый и прочие. Эксперты по коврам высоко оценивают Ширванские ковры с точки зрения международно принятых категорий - по важности, цвету и истории.

Радует, что работающие в Исмаиллинском филиале мастерицы продолжают эти традиции ковроткачества и способствуют тому, что наше ковроткачество продолжает жить и развиваться.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию этого древнего азербайджанского искусства. По поручению главы государства создается широкая ковроткаческая сеть. На первом этапе планируется открытие филиалов "Азерхалча" в Физулинском (Горадиз), Агдамском (Гузанлы), Товузском, Агстафинском, Газахском, Шамкирском, Исмаиллинском, Габалинском, Хачмазском и Губинском районах. В 2016-2017 годах были построены здания для указанных филиалов, ОАО организовало для работников учебно-подготовительные курсы.

12 ноября 2016 года был открыт Физулинский филиал, в августе 2017-го - Шамкирский, в декабре того же года - Губинский филиал. 4 мая текущего года филиал открылся в Хачмазе, а 25 августа - в Исмаиллы. На открытии филиалов присутствовал Президент Азербайджана.

Согласно распоряжению главы государства, с начала этого года в Баку, Нахчыване, в Абшеронском, Лянкяранском, Билясуварском, Кюрдамирском, Гобустанском, Шабранском, Геранбойском и Тертерском районах началось строительство зданий для местных филиалов "Азерхалча". В будущем году планируется открытие еще 10 ковроткаческих мастерских, после чего число филиалов ОАО достигнет 30-ти. А это - 4500 новых рабочих мест.

Отмечу, что одной из важных задач, поставленных перед нами главой государства, является производство необходимого сырья для создания ковров в самом Азербайджане. С этой целью в Сумгайытском химико-промышленном парке создается прядильно-красильная фабрика. Сырье для фабрики - шерсть и красители - будет заготавливаться в Нахчыване, Бардинском, Гобустанском, Сабирабадском и Шабранском районах страны соответствующими региональными центрами.

Лейла Таривердиева