Громкая премьера в Театре оперы и балета в Баку - ФОТО

В предпраздничные дни ведущий театр страны - Театр оперы и балета - всегда радует премьерами и знаковыми постановками, но такого роскошества от театра в виде шедевра "Манон Леско" Джакомо Пуччини никто не ожидал. И то, что отечественный Театр оперы и балета за более чем столетнюю историю впервые осуществил полнометражную постановку очередного столь яркого оперного опуса Дж.Пуччини - только за это хочется всем создателям и участникам постановки аплодировать стоя. Тем более, что режиссером-постановщиком выступил известный украинский режиссер Микола Третьяк, очаровавший азербайджанских меломанов рядом ярких постановок. Что ж, постоянное обновление оперного и балетного репертуара, для осуществления которых театр приглашает известных режиссеров и балетмейстеров, не может не радовать. Ну, а новая постановка - еще один завлекающий пуччиниевский драгоценный камень в "копилку" афиши театра.

А теперь поподробнее...

Опера "Манон Леско" Дж.Пуччини, несмотря на божественную красоту мелоса, довольно редкий гость даже на подмостках лучших мировых оперных сцен. Одна из причин - наличие пользующейся не менее большим успехом опера французского композитора Ж.Массне на аналогичный сюжет романе аббата Антуана Франсуа Прево "История кавалера Де Грие и Манон Леско" и не утихающие споры меломанов вокруг двух этих опер. Сам Дж.Пуччини так объяснял различие двух опер: "Манон Ж.Массне - француженка, это пудра и менуэт; моя итальянка, то есть страсть и отчаяние".

Автор этих строк не берет на себя функцию судьи-аналитика, для ответа на вопрос какая версия оперы лучше - Ж.Массне или Дж.Пуччини, но хотела бы отметить, что над либретто пуччиневского оперного опуса трудились лучшие музыкально-литературные умы эпохи - Р.Леонкавалло, М.Праге, Д.Оливе, Дж.Джакозе, Дж.Рикорди и Л.Иллике, которые смогли создать достойную альтернативу франкоязычному либретто оперы Ж.Массне. И именно эта опера стала отправной точкой отсчета всемирной славы композитора, утвердив за ним "трон" оперного наследника великого Дж.Верди и звание последнего оперного классика Италии.

Думается, столь смелое обращение молодого композитора к сюжету аббата Прево, было обусловлено самой постановкой основного вопроса романа - выбора, актуального во все времена: большие деньги или большая любовь? В опере есть страсть, романтика, ревность, месть, отчаяние и извечный выбор между деньгами и любовью.

А счастье было так возможно! Молодой бедный дворянин де Грие влюбился в очаровательную простолюдинку Манон Леско. Легкомысленная красавица вскоре покидает де Грие ради покровительства богатого старика-откупщика Жеронта де Равуара.

Спустя некоторое время бывшие возлюбленные встречаются вновь - де Грие прощает Манон и их любовь вспыхивает с новой силой. Обманутый и жаждущий мести Жеронт обвиняет Манон в распутстве и вместе с другими публичными женщинами ее отправляют в ссылку. Де Грие устремляется за ней. В ссылке, не выдержав лишений, Манон умирает на руках возлюбленного со словами: "Вину мою поглотит время. Но любовь моя не умрет никогда".

Безусловно, жаль молодых и влюбленных героев, которые не успели сделать ничего существенного в жизни. И смерть влюбленных лишь оттеняет их социальную и человеческую беспомощность. Так и хочется задать вопрос главным героям с точки зрения современного психоанализа: "А работать не пробовали?". Видимо, в XVIII веке работать считалось не комильфо, а жаль, потому что именно труд композитора и всех участников столь замечательного исполнения благодарная публика наградила долгими заслуженными (а не дежурными!) аплодисментами не только на финальном поклоне, но и практически после каждого удачно исполненного номера.

Заслуга М.Третьяк - это очень деликатное отношение к авторскому тексту. В сущности, известный украинский режиссер поставил весьма традиционный (никаких "игр разума") и в то же время экспрессивный, выразительно-рельефный и хорошо функционирующий классический спектакль - практически ни одного шага в сторону от тщательных ремарок либреттистов. При обилии нетрадиционных прочтений оперной классики по всему миру (в большинстве нелепых и неоправданных с превалированием сценического "эконом класса в виде белых балахонов и одной табуретки на сцене), начинаешь еще больше ценить такие постановки, решенные в классическом ключе с использованием аутентичных декораций и костюмов. Весь основной акцент уже с самого начал М.Третьяк делает на драме влюбленных. Первая встреча, вспыхнувшая любовь и кинематографический прием "стоп-кадр". Свет выхватывает и далее следует только за фигурами Манон и де Грие, смотрящих друг другу в глаза на фоне застывшего хора - словно все вокруг испарилось и для влюбленных перестал существовать окружающий мир.

Следуя за сюжетом, интрига сквозного действия в опере постоянно идет по нарастающей, а фирменный пуччиниевский лаконизм и драматизм, пожалуй, именно в финальной сцене смерти влюбленных достигает своего апогея. На единицу более двухчасового сценического времени в опере очень много драматически заостренных и музыкально прописанных кульминаций, но связаны они не с внешней иллюстративной стороной сюжета, а с психологически достоверной прорисовкой характеров главных героев. И в плане вокального и актерского исполнения спектакль просто очаровал.

Молодая и блистательная красавица Афаг Аббасова в титульной партии вновь доказала, что достойна звания примадонны театра. Голос великолепный - пластичный, полетный, всепроникающий, с изящной певческой линией и градацией тончайших динамических оттенков - как нельзя лучше подходит к партии Манон, предполагающей помимо виртуозной техники, еще и умение петь драматично. Она не принадлежит к тем исполнительницам, чей голос покоряет с первого появления на сцене. Голос, как и актерское исполнение А.Аббасовой, подобно бутону, раскрывается постепенно. И как только он полностью раскроется, зритель будет следить за исполнительницей неотрывно, покоренный редким сплавом великолепного по технике и естественного как дыхание голосоведения. Начиная с "Vedete io sono fedele" ("Прийти к вам я обещала"), далее в знаменитой ностальгической "In quelle trine morbide" ("Ах, в этом блеске роскоши" - шквал аплодисментов и первые выкрики "Браво!") и в красивейшем дуэте - гимне любви "Nell'occhio tuo profondo" ("Я взор, наполненный лаской"). А как роскошна была исполнена знаменитая предсмертная ария "Tutto dunque е finito" ("Все кончено теперь") - на грани реального! Условность оперного действия испарилась и осталась подвластная только музыке пульсация обнаженного умирающего человеческого сердца.

И в плане актерского воплощения Манон-А.Аббасова смогла пронести и донести до зрителей всю драму героини, начиная с бесхитростной простушки и блистательной содержанки до сцены унижения в сцене отправки в ссылку и последних трогательных минут умирающей больной, вызывая комок в горле у женской половины зрительного зала. Манон-А.Аббасова своей искренностью в любви и беспомощностью перед судьбой покорила не только молодого, отчаянно влюбленного в нее человека, но безраздельно расположила к себе зрителей. Недаром зал просто взорвался от аплодисментов, когда Афаг Аббасова вышла на финальный поклон.

У ведущего тенора театра - Фарида Алиева - пуччиниевский голос (репертуар с операми великого итальянца дается ему лучше всех). Де Грие-Фарид Алиев с горящим взором - типично романтичный герой, смущающийся при знакомстве и любующейся красотой Манон-А.Аббасовой в знаменитой арии "Donna non vidi mai" ("Право, она прелестна"), мечущийся в порыве ревности во время исполнения знаменитой арии "Manon, mi tradisce" ("Ах, Манон, в мыслях вновь мне изменяешь"), раскрывающий всю боль отчаяния своего героя в "Come io piango ed implore" ("Я плача умоляю") в кульминационном третьем акте и убаюкивающий любимую в объятиях в финале, словно пытаясь защитить, отгородить от неминуемого конца. Возможно, так и должен выглядеть де Грие, и именно такого героя - открытого, бесхитростного и импульсивного смогла полюбить уставшая, ветренная и кокетливая титульная героиня, видя в нем свою опору.

Однако публика ждала знаменитые сцены-дуэты, и, в частности, знаменитую предсмертную сцену, которую целиком проводят только два голоса - тенор и сопрано, которые должны по-настоящему показать героев, переживающих катарсис. Сюжета как такого в финальном акте нет (поскольку героям идти уже некуда), но исполнить всю сцену полной "задыхающихся" пауз так выразительно, чтобы зрители смогли посочувствовать этой далеко не идеальной паре влюбленных - это уже мастерство, которые в полной мере проявили ведущие солисты театра.

Украинский баритон Петр Примак уже во второй раз выступает на бакинской сцене. Голос сочный, с ясными низкими обертонами. П.Примак довольно убедительно создал образ циничного брата-сутенера Леско в арии "Sei splendida е lucente!" ("Выглядишь прекрасно"), правда, не окончательно лишенного совести, судя по тому, что пытается помочь влюбленным, попавшим в беду. Партия Леско относительно небольшая, но украинский баритон был весьма убедителен на сцене, сочетая хитрость своего персонажа с обаянием своего исполнения.

Артистичный Акрам Поладов на сей раз предстал в непривычном ему амплуа - в партии гадкого, коварного, хищного и беспринципного старика-откупщика Жеронта, который собирает деньги не только для пользы королевской казны, но и своего кармана (как-то непривычно было видеть интеллигентного отечественного баритона в столь неприятной партии). Нельзя не отметить и выступления Турала Агасиева в партии беззаботного студента Эдмонта.

По мнению автора этих строк, предпоследний акт оперы (отправка женщин в ссылку) - совершеннейший шедевр, равного которому нужно хорошо поискать в мировом оперном наследии по количеству и качеству реализма и драматизма на единицу сценического времени. И здесь важное значение приобретает хор - образ праздной толпы, комментирующей происходящие события на сцене. И то, что сцена оказалась исполнена ярко, без "комочков" - заслуга главного хормейстера театра Севиль Гаджиевой. Также хотелось бы отметить очаровательный женский хор в любовном мадригале.

Самых добрых слов заслуживает оркестр театра под руководством Эйюба Кулиева, вдохнувший в партитуру подлинную театрально-симфоническую жизнь. Оркестр под руководством Э.Кулиева рельефно дышал вместе с певцами, вознося вокальные форте на гребни tutti и мгновенно убирая звук, чтобы обнажить тонкие оттенки вокальной линии. И отметим совершенно роскошное звучание краткого, но весьма выразительное интермеццо к третьему акту, раскрывающего не только рассвет по пути к Гавру, но и сомнения, боль и страдания, терзающие главных героев. И в финале дважды прозвучали такие волновые раскаты темы рока (мороз по кожи), которые, словно наглядные дюны пустыни, окончательно поглотили последние мечты влюбленных о спасении.

И такими же "раскатами", правда уже аплодисментов, наградили зрители всех участников постановки на финальном поклоне. И тут возник момент, который вызвал добрую улыбку всего зала. Во время вручения букетов (которых было столь много, что можно было вполне покрыть сценическую пустыню последнего акта), вручение букета одного из участников спектакля - Талята Гусейнова, исполнившим партию Тюремщика, припозднилось (выглядел молодой вокалиста на фоне коллег, утопающих в цветах несколько озадаченно). И только когда под конец ему наконец-то вручили цветы, весь зал вздохнул с облегчением и с улыбкой продолжил свои бурные овации.

Что же, Театра оперы и балета завершил уходящий год восклицательным знаком. А театральный сезон еще продолжается, обещая совсем скоро новую яркую балетную премьеру уже в новом году. Зрителям лишь нужно отслеживать афишу театра, чтобы вновь окунуться в волшебной мир академического музыкально-театрального искусства, который для многих бакинских меломанов созвучен с финальными словами Манон Леско: "Io t'amo tanto" - "Ах, тебя я обожаю!"

Улькяр Алиева

доктор искусствоведения, профессор АНК