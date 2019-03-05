В Баку прошел прекрасный концерт барочной музыки - ФОТО
Вчера в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт музыки эпохи барокко.
Барочная музыка очень редко включается в концертные программы и еще реже ей посвящаются отдельные вечера. К счастью для ценителей этой музыки, в Баку подобные концерты приобретают популярность и все чаще мы можем услышать в Филармонии звуки клавесина и уникальный вокал контртенора.
В этот вечер на сцене Кирхи выступили единственная в Азербайджане профессиональная клавесинистка, заслуженная артистка, профессора Хуршид Абдуллаева, заслуженный артист, единственный в стране контратенор Ильхам Назаров, а также его бывшая ученица, лауреат международных конкурсов, студентка БМА, талантливая сопрано Ислама Абдуллаева.
Ими были исполнены произведения И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.
Тандем контртенора с клавесином звучал величественно. Зрители были в восторге от концерта и наградили музыкантов аплодисментами.
Концерт завершился продолжительными овациями публики и возгласами "браво".
Отметим, что концерт собрал аншлаг. В зале в этот вечер присутствовали ректор Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли, народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов, известный вокалист и композитор, лауреат международных конкурсов Ризван Садырханов и другие известные деятели культуры.
Добавим, что 27 марта в Кирхе состоится премьера циклов Шуберта. Солировать будут контртенор Ильхам Назаров и пианистка Гюнел Бакирова.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!