Вчера в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт музыки эпохи барокко.

Барочная музыка очень редко включается в концертные программы и еще реже ей посвящаются отдельные вечера. К счастью для ценителей этой музыки, в Баку подобные концерты приобретают популярность и все чаще мы можем услышать в Филармонии звуки клавесина и уникальный вокал контртенора.

В этот вечер на сцене Кирхи выступили единственная в Азербайджане профессиональная клавесинистка, заслуженная артистка, профессора Хуршид Абдуллаева, заслуженный артист, единственный в стране контратенор Ильхам Назаров, а также его бывшая ученица, лауреат международных конкурсов, студентка БМА, талантливая сопрано Ислама Абдуллаева.

Ими были исполнены произведения И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.

Тандем контртенора с клавесином звучал величественно. Зрители были в восторге от концерта и наградили музыкантов аплодисментами.

Концерт завершился продолжительными овациями публики и возгласами "браво".

Отметим, что концерт собрал аншлаг. В зале в этот вечер присутствовали ректор Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли, народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов, известный вокалист и композитор, лауреат международных конкурсов Ризван Садырханов и другие известные деятели культуры.

Добавим, что 27 марта в Кирхе состоится премьера циклов Шуберта. Солировать будут контртенор Ильхам Назаров и пианистка Гюнел Бакирова.

Н. Гасымова