Бакинский театр марионеток, входящий в состав Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", выступит на Международном фестивале марионеток во французском городе Шарлевиль-Мезьер со спектаклем "Лейли и Меджнун". Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Управления.

Театр марионеток является единственным театром, получившим право представлять Азербайджан и его богатую и разнообразную культуру на международном фестивале, который пройдет с 21 по 22 сентября.

Напомним, что в середине 1980-х годов молодой режиссер и художник Тарлан Горчу начал претворять в жизнь свою идею создать в Баку театр марионеток. Официально театр был учрежден 20 апреля 1988 года при Союзе театральных деятелей Азербайджана.

Первый спектакль был поставлен по оперетте Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан". Его премьера состоялась в августе 1990 года во Франции. В 1993 году театр получил статус муниципального театра, а в 2013-м был принят в структуру Администрации "Ичеришехер". Вторым спектаклем театра стала постановка по опере Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун", а в 2016 году театр впервые получил возможность работать на постоянной сцене. Художественным руководителем театра является Тарлан Горчу.

Н. Гасымова

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