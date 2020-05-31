Фильм бакинца Исмаила Меликова признан победителем в одной из номинаций в США

Решением жюри 3-го Международного Юго-Восточного регионального кинофестиваля (Southeast Regional Film Festival, Джексонвилль, Флорида, США) короткометражный фильм "UP" ("Свыше", оригинальное название дается на английском языке) бакинца Исмаила Меликова признан сегодня победителем в номинации "Лучший экспериментальный фильм и виртуальная реальность". Исмаил является режиссером, продюсером фильма, а также художником по спецэффектам.

Как передает Day.Az, фильм создан на основе реальных спутниковых снимков американского Национального управления по аэронавтике и космическим исследованиям - НАСА. Экспериментируя над картинками пейзажей, он показывает зрителям уникальные и красивые виды планеты Земли из космоса с использованием современных цифровых технологий и новых методов.

Эта картина 17-летнего Исмаила Меликова стала также финалистом британского конкурса "Мой первый фильм" (Lift-Off First Time Film-Maker, 2020) и попала в шорт-лист Харьковского международного фестиваля искусств и путешествий (2020 г.).

В настоящее время в сотрудничестве с зарубежными и местными художниками И. Меликов работает на новыми проектами.

Студент первого курса Бакинского филиала МГУ им. Ломоносова И. Меликов с юных лет увлекается цифровым искусством и визуальными эффектами. На создание фильма, длящегося всего 6 с половиной минут, автора вдохновили реальные спутниковые съемки нашей планеты, которые хранятся в Библиотеке NASA.

Одной из своих главных целей юный художник видит в том, чтобы вдохновлять людей на творческую деятельность, на поиск нестандартных форм и моделей в киноискусстве. "Я начал работать над этим фильмом потому, что решил бросить вызов самому себе, на более сложном уровне интегрировать современные цифровые технологии. Я начал экспериментировать с пейзажами, мне захотелось показать обычные ландшафты под необычным углом зрения. Для меня большая честь, что фильм "UP" продолжает набирать аудиторию в разных концах нашей планеты".