Азербайджанский вокалист завоевал Гран-при фестиваля в Кливленде

Ученик Специальной музыкальной школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), участник проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), лауреат международных конкурсов Теймур Кязымов удостоен Гран-при II международного конкурса-фестиваля вокалистов и пианистов The Stars of Summer ("Звезды лета"), который прошел в Кливлендских культурных садах (Кливленд ,США), сообщили Trend в пресс-службе филармонии, передает Day.Az.

Теймур Кязымов принял участие в конкурсе в онлайн-формате и завоевал Гран-при в номинации "Академический вокал".

Он также получил приглашения от трёх членов жюри на участие в фестивалях и мероприятиях, проводимых в их странах. Приглашения поступили от президента "Итальянских культурных садов" Кливленда Джойса Мариани, заслуженной артистки России, профессора вокального отделения Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Марии Людько, певицы, пианистки, директора фестиваля исполнительского мастерства "Звёзды Альбиона" в Лондоне Евгении Терентьевой.

Спонсор конкурса Geauga West Rotary Club предоставил Теймуру Кязымову денежную премию.

Кязымов также выступил в режиме онлайн на проведённом в "Кливлендских культурных садах" гала-концерте лауреатов конкурса.

В подготовке Теймура Кязымова к конкурсу приняли участие педагог по классу сольного вокала школы-студии БМА Офелия Ахундова и концертмейстер БМА Диляра Керимова.

Также Азербайджан на конкурсе представила лауреат международных конкурсов Камилла Иманова, которая заняла первое место в номинации "Академический вокал" и получила приглашения от двух членов жюри - Джойса Мариани и Евгении Терентьевой.

В конкурсе, помимо участников из Азербайджана, приняли участие пианисты и вокалисты из США, Канады, Австрии, России, Германии, Греции, Украины и Китая.

"Кливлендские культурные сады" - коллекция общественных садов в парке Рокфеллера в Кливленде. Всего существует более 30 различных садов, каждый из которых посвящен разным странам.

Культурные сады - уникальный музей под открытым небом, окружённый красивыми садами, пейзажами и скульптурами.