Лауреаты международных конкурсов выступят в Баку

В рамках XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 20 сентября в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоится концерт участников проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), сообщили Day.Az в филармонии.

В концертной программе под названием "Üzeyir sənətinin gənclik sədaları" примут участие лауреаты республиканских и международных конкурсов. Среди них вокалисты Джалал Керимов и Теймур Кязымов, пианисты Наргиз Кенгерли, Ханым Гулузаде, Хидаят Садыгбейли, Фатима Алиева, Нурана Алиева и Айнур Абдуллаева, скрипачи Умида Аббасова, Сура Руфат, исполнительница на гануне Севда Джабраилова.

Концертмейстеры вечера - Диляра Керимова, Светлана Ахмедова и Арзу Сафарова. В программу войдут произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Основная задача проекта "Gənclərə dəstək" - выявление и поддержка молодых талантов в стране. Кроме того, целями данного проекта являются: сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, представляемые в рамках проекта, адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами - ценителям высокого академического стиля, поклонникам мугама, джаза, эстрады, а также хоровой музыки.

Автор идеи проекта - директор Филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария.

В связи с карантинными мерами, вызванными пандемией коронавируса, посещение мероприятия будет возможно по специальным приглашениям и при наличии COVID-паспортов.

Отметим, что с 18 по 24 сентября текущего года в Азербайджане предусмотрено проведение традиционного Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.