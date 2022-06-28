В Баку открылась выставка уникального декоративного оружия

28 июня в Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) открылась выставка уникального декоративного оружия под названием "Мистическая красота оружия (Азербайджанское оружие XVI-XIX веков)", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В богатой экспозиции Национального музея истории особое место занимает оружие, отражающее разные страницы истории Азербайджана. Коллекция защитного, холодного и огнестрельного оружия, хранящаяся в Фонде оружия и знамен музея, отражает славную военную историю азербайджанского народа, а также свидетельствует о высоком развитии оружейного мастерства.

Как заявила на открытии выставки генеральный директор музея, академик Наиля Велиханлы, в Фонде оружия и знамен хранится множество образцов оружия, относящегося к разным векам.

Было подчеркнуто, что на выставке демонстрируется то оружие, которое привлечет внимание посетителей музея своей красотой, мастерством создания. На некоторых экспонатах имеются стихотворные отрывки, надписи, которые придавали их обладателям силу.

По словам заведующего отделом научной экспозиции и организации выставок, доктора философии по истории, доцента, куратора экспозиции Сабухи Ахмедова, демонстрируемая коллекция обусловила уникальный характер выставки.

"В экспозицию включено 300 образцов оружия, подавляющее большинство из которых ранее никогда не демонстрировалось. Экспонаты отражают не только развитие технического оснащения армии, но и демонстрируют уровень развития оружейного ремесла в Азербайджане. На выставке представлены образцы холодного, огнестрельного, оборонительного оружия, которые показывают, насколько были развиты технологии. Каждый образец оружия можно назвать шедевром ремесла. Экспозиция показывает, как оружие совершенствовалось от простого к сложному, что важно с точки зрения демонстрации эволюции ремесленного производства", - сказал Ахмедов.

Экспозиция выставки состоит не только из экспонатов, хранящихся в музее. В нее также вошли образцы из личной коллекции Юсифа Багирзаде.

Выражая признательность руководству и сотрудникам музея за организацию выставки, коллекционер Юсиф Багирзаде подчеркнул важное значение организации подобных экспозиций.

"Выставка демонстрирует развитие оружейного дела, его историю, искусство и технику. У нас были прекрасные мастера оружейного дела. Как коллекционер я собираю оружие азербайджанских мастеров, ведь это наша история. Оружие делится на две категории - парадное, церемониальное, которое используется на каких-либо мероприятиях, и боевое оружие", - сказал Багирзаде.

Выставка продлится до 15 сентября.