https://news.day.az/culture/1488170.html Азербайджанская поэтесса удостоена Гран-при Международного молодежного фестиваля-конкурса
Азербайджанская поэтесса удостоена Гран-при Международного молодежного фестиваля-конкурса
Азербайджанская поэтесса Саида Субхи (Салаева) удостоена Гран-при VII Международного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов "Берега дружбы" в России, передает Day.Az.
В Международном фестивале-конкурсе поэзии и поэтических переводов приняли участие авторы из России, Азербайджана, Беларуси, Польши, Колумбии, Казахстана и других стран.
Среди целей и задач фестиваля-конкурса - развитие и укрепление профессиональных и творческих связей между молодыми поэтами, создание условий для обмена творческими достижениями между ними, поддержка молодых авторов в реализации их творческого потенциала и т.д.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре