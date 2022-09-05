Состоялась итоговая выставка проекта "Youth ArtCamp Shusha and Baku"

В Международном центре мугама в Баку прошла церемония закрытия и итоговая выставка международного проекта "Youth ArtCamp Shusha and Baku" ("Şuşa və Bakı Gənclər İncəsənət Düşərgəsi"/"Молодежный творческий лагерь - Шуша и Баку"), сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Международный проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku" был реализован в рамках "Года города Шуша" 26 августа - 5 сентября 2022 года.

В экспозицию вошли картины 16 молодых художников из разных стран, написанные под впечатлениями от посещения в рамках данного проекта городов Шуша, Агдам, Физули и Джабраил.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что проект организован министерством культуры, Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО, посольством нашей страны в Испании и Национальной комиссией Андорры по делам ЮНЕСКО.

Говоря о том, что Армения разрушила историко-культурное наследие на азербайджанских землях, которые она удерживала под оккупацией почти 30 лет, министр отметил, что Азербайджан восстановит свои земли и мобилизует все усилия для создания прочного мира в регионе.

Анар Керимов выразил уверенность, что, находясь здесь, молодые художники стали свидетелями гостеприимства азербайджанского народа.

Посол доброй воли ЮНЕСКО Хедва Сер отметила, что была впечатлена, увидев фотографии города Шуша до и после войны, она также подчеркнула важность работ, созданных художниками.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов выразил признательность за реализацию данного проекта.

Координатор проекта, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова отметила, что проведение выставки очень значимо для художников, создавших картины в рамках проекта.

Далее участникам проекта были вручены сертификаты.

Отметим, что в рамках проекта также планируется подготовить каталог работ молодых художников и представить его за рубежом.