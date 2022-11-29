Ведущие солисты Киевской национальной оперы выступят в спектакле «Дон Кихот»

3 декабря в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится спектакль "Дон Кихот" Л.Минкуса с участием ведущих солистов Киевской национальной оперы, Заслуженных артистов Украины, лауреатов международных конкурсов артистов балета Татьяны Льозово (партия Китри) и Ярослава Ткачука (партия Базиля).

Балет "Дон Кихот" - один из самых любимых публикой классических балетов. Жизнерадостная музыка, сложная хореография, сюжет, пропитанный любовью - все это создает атмосферу праздника. Темпераментный, яркий, пламенный, он изобилует красивыми испанскими танцами, привлекает множеством балетных трюков и самым знаменитым в мире фуэте.

В основе сюжета - события бессмертного одноименного романа Мигеля де Сервантеса Сааведра, к которым в балете добавлена самостоятельная любовная линия. Главный герой, начитавшись рыцарских романов, отправляется в путешествие за подвигами. Дочь трактирщика Китри кажется ему прекрасной Дульсинее. Но Китри любит цирюльника Базиля. Ряд веселых приключений заканчивается свадьбой Китри и Базиля и полным крахом нелепых мечтаний Дон Кихота.

В этот день наряду с гастролерами в спектакле выступят ведущие солисты балетной труппы Азербайджанского театра оперы и балета - Заслуженные артисты республики Самир Самедов, Эльмира Сулейманова, солисты Аян Эйвазова, Тимур Одушев, Сеймур Гадиев, Самира Мамедова и др.

Балетом будет дирижировать лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов.