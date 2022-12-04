Состоялось торжественное открытие фестиваля "Рауф Гаджиев – 100"

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялось торжественное открытие музыкального фестиваля "Rauf Hacıyev - 100" (Рауф Гаджиев - 100), организованного министерством культуры в честь 100-летия со дня рождения видного композитора, известного общественного деятеля, народного артиста СССР Рауфа Гаджиева (1922-1995), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. На открытии представлена оперетта "Кавказская племянница".

Музыкальный фестиваль организован в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Рауфа Гаджиева.

Выступившие заместитель директора театра, доктор философии по искусствоведению Вяфа Мухаджирова и представительница министерства, музыковед Туран Мамедалиева рассказали о жизни и творчестве Рауфа Гаджиева, внесшего большой вклад в развитие национального искусства. Было отмечено, что выдающийся композитор, создавший многочисленные ценные произведения в различных жанрах, в том числе симфонии, оратории и кантаты, завоевал широкую славу опереттами, нашедшими успешное сценическое воплощение. Рауф Гаджиев является автором около 100 песен, среди которых "Мой Азербайджан", "Бахар гялир", "Севгилим", "Баку", "Лейла", около 20 симфонических и классических композиций, шести балетов и девяти оперетт, написал музыку к около двадцати кинофильмам. Созданные композитором в патриотическом духе лирические песни, сочетающие национальные мотивы и современный стиль, вошли в репертуар известных исполнителей и сыграли важную роль в развитии песенного жанра в Азербайджане. Рауф Гаджиев принимал активное участие в культурной жизни республики и был известен своей плодотворной общественной деятельностью.

Режиссером-постановщиком спектакля "Кавказская племянница" является заслуженный деятель искусств, 87-летний мастер театрального искусства Али Усубов, который поставил его еще в 1969 году на сцене Московского театра оперетты. За короткое время "Кавказская племянница" вошла в сокровищницу золотого фонда советской классики, вошла в репертуар многих театров. Более 50 лет театралы России, Беларуси, Латвии и других стран могли наслаждаться яркой и искрометной постановкой из жизни студентов Баку, отличающейся великолепной музыкой, интересной сюжетной линией и тонким юмором.

Спектакль был встречен овациями, и в заключении на сцену вышел Али Усубов, которому была проведена тяжелейшая операция в Москве, но все же он нашел силы прилететь в Баку.

"Самое главное достоинство "Кавказской племянницы" - это великолепная музыка Рауфа Гаджиева. В музыке Гаджиева, как говорят музыканты, нет ни одного пустого звука. Полное название произведения - "Кавказская племянница, или Не прячь улыбку, Биберли", потому что Рауф Гаджиев, когда со своими соавторами писал это произведение, преследовал комические ситуации - аферы Биберли. Для него это было главным. Когда я приступил к работе, то задумался, а почему мы не показываем главное? А главное - это романтика, взаимоотношения молодых, тема любви, тем более что в музыке она гениально очерчена", - говорит Али Усубов.

Режиссером творческого коллектива спектакля является главный режиссер театра Джавид Имамвердиев, дирижер - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов. В главных ролях - заслуженные артисты Наргиз Керимова (Лала), Светлана Булах (Биби ханым), Борис Графкин (Рустамов), актеры Ниджат Габибов (Ариф), Эмиль Гейдаров (Биберли), Мехрибан Залыева (Натаван), Рауф Бабаев (Буба), Алимамед Новрузов (Хатамов), Фируз Мамедов (Джаванширов).

Известный вокалист Гасым Халилов поделился впечатлениями: "Драматургия и постановка так органично сочетаются с музыкой выдающегося композитора Рауфа Гаджиева, что на протяжении всего спектакля зрители с большим удовольствием и интересом наблюдали за действиями, происходящими на сцене. Несмотря на то, что премьера спектакля состоялась более пятидесяти лет назад, она не потеряла актуальность и эмоциональное восприятие по сегодняшний день. Действия, происходящие на сцене и динамика ни на секунду не отпускали зрителей. Великолепная режиссура Али Усубова и игра актёров дала возможность и посмеяться, и погрустить, а также ввести зрителя в состояние романтики. Режиссером великолепно подобраны под музыку все мизансцены, движения актёров на сцене, которые создавали невероятную динамичность. Музыка звучала в различных стилях - оперетты, азербайджанской эстрады, фольклора и даже в стиле джаза. И всем этим стилям соответствовала игра актёров и постановка всех их сценических движений. Великолепно были сыграны сцены романтики и любви. Особенно хотел бы отметить игру солистки спектакля, Наргиз Керимовой, исполняющей роль главной героини Лалы, которая создала великолепный образ влюблённой романтической девушки".

Отметим, что фестиваль "Рауф Гаджиев -100" пройдет в Баку и Гяндже с 3 по 27 декабря. В рамках фестиваля будут исполнены сочинения композитора, а также пройдет научно-творческая дискуссия, посвященная памяти Рауфа Гаджиева. Фестивальные концерты, показы спектаклей и мероприятия будут проведены во Дворце Гейдара Алиева, Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре, Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана, Гянджинской государственной филармонии, Международном центре мугама и Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

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