Азербайджанские ковры будут представлены в США

В рамках "Недели расширения возможностей женщин в азербайджанских селах" с 27 по 31 марта в Вашингтоне будет представлена экспозиция ковровых изделий ОАО "Азерхалча". "Неделя" пройдет в рамках объявленного в Вашингтоне мэром округа Колумбия Мюриэл Баузер "Месяца женской истории" - ежегодной акции, нацеленной на то, чтобы подчеркнуть вклад женщин в мировую историю и развитие современного общества, сообщили Day.Az в пресс-службе "Азерхалча".

Первая выставка "Азербайджанские ковры" состоится 27 марта в галерее офиса Торгово-промышленной палаты Азербайджана в округе Колумбия (штат Вашингтон). На открытии гости смогут познакомиться с богатым культурным наследием Азербайджана, с историей ковров, которые созданы как в классическом, так и в современном стилях.

"Очередным шагом в деятельности ОАО "Азерхалча" в целях пропаганды национального коврового искусства и организации выставок за рубежом станет представление продукции в современной интерпретации, демонстрация традиций ковроткачества в США, что поспособствует налаживанию тесных культурных связей. Согласно договоренности о сотрудничестве, достигнутой между "Азерхалча" и Торгово-промышленными палатами США и Азербайджана, выставка-продажа ковров под брендом Made in Azerbaijan пройдет и в других штатах", - говорится в сообщении.

Отметим, что "Азерхалча" является одним из учреждений в Азербайджане, где большинство сотрудников составляют женщины, ОАО обеспечивает наибольшее количество рабочих мест для женщин в регионах. Регулярно осуществляется процесс обучения новых ткачих, повышение их квалификации и обучение забытым технологиям в учебных центрах цехов профессиональными мастерами.

Расширение возможностей сельских женщин является важным компонентом в борьбе с гендерным неравенством, глобальным разрывом в росте между сельскими и городскими районами. Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин во всем мире напрямую связано с 17 Целями устойчивого развития (ЦУР) ООН.